Marcela Fernández, la única colombiana entre las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC

“Abandoné mi carrera de periodismo porque sentí que estaba viviendo en el ahora y no en el mañana, y que me sentía ignorante en cuanto a mi territorio, a mi tierra. Por eso, empecé a buscar activistas, comunidades indígenas y glaciólogos para consolidar Cumbres Blancas. Los glaciares me llamaron para tener un nuevo propósito en la vida: convertirlos en los nuevos influenciadores que pongan de moda su conocimiento, protección y conservación”.