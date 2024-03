Liderazgo empresarial para entornos retadores

Latinoamérica se presenta no solo como un desafío apasionante, sino como una oportunidad única para redefinir el paradigma empresarial hacia uno más humano, sostenible y resiliente. Los líderes tenemos la responsabilidad de impulsar este cambio y encontrar el equilibrio e integración entre la vida personal y laboral, creando un entorno de trabajo más enriquecedor, positivo y satisfactorio.

Con el privilegio de liderar la operación de una compañía multinacional farmacéutica en Colombia y Ecuador, he tenido el honor de vivir experiencias maravillosas. Ha sido un viaje emocionante en el que he aprendido a valorar y respetar enormemente la gran responsabilidad y oportunidad que implica ser líder. Cada encuentro con nuestros equipos ha sido una oportunidad para llenarlos de entusiasmo, mostrarles oportunidades y ayudarles a encontrar el norte en momentos donde el camino no es muy claro.