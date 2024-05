Acuerdo UE-Mercosur sigue estancado: ¿la historia interminable?

Tal vez para no presentar en bandeja un argumento de campaña a los partidos populistas de derecha en torno a Marine Le Pen, para no seguir haciendo enojar a los campesinos franceses, que paralizaron las calles durante semanas con sus protestas, y quizás para ganar algún que otro voto para las elecciones europeas, sobre las que, en especial en Francia, se cierne un giro drástico a la derecha, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a finales de marzo en Brasil lo siguiente acerca del mayor acuerdo de libre comercio del mundo, entre la Unión Europea y los países del Mercosur, con 780 millones de personas: “ Así como está ahora, es un muy mal acuerdo”. O: “Dejemos atrás el Mercosur de hace 20 años”. Y: “Hagamos un nuevo acuerdo”.

| Foto: Bloomberg via Getty Images

Bandera Unión Europea | Foto: Bloomberg via Getty Images

Alemania quiere avanzar, Francia frena

En la aparentemente interminable historia de las negociaciones entre la UE y Mercosur se está escribiendo un nuevo capítulo. Este comenzó en 1999 para facilitar el comercio de determinados productos entre los dos continentes y reducir los aranceles. Y, desde hace 25 años, parece ser una crónica de oportunidades perdidas. Lo mismo ocurrió a finales de 2023, cuando los tractores aún no circulaban por las ciudades francesas y era el momento propicio.

Argentina quiere firmar el acuerdo

Al otro lado del Atlántico, el gobierno argentino saliente encabezado por el presidente Alberto Fernández no quiso dejar a su sucesor un hecho consumado. De hecho, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei había hecho campaña para abandonar el Mercosur y describió al presidente de Brasil, Lula da Silva, como un “comunista furioso” y un “delincuente”.

Milei es ahora presidente y ya no se habla de una salida del Mercosur. En cambio, el entusiasta partidario del libre comercio ya ha señalado que podrá firmar el contrato con la UE de inmediato. “El gobierno del presidente Milei quiere reformar la economía argentina, abriéndola a más comercio y una presencia internacional más fuerte para Argentina. Junto con los otros estados del Mercosur, ya se han firmado acuerdos de libre comercio con Singapur y los estados de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, el editor)”, dijo a DW Marcela Cristini, economista sénior de la Fundación argentina de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL.

China observa y protectores del medioambiente quieren cambios

En cuanto a China, ese país observa con mucha atención el estancamiento del acuerdo UE-Mercosur. “Los países del Mercosur son comerciantes globales y China es uno de los principales compradores de productos agrícolas e industriales, lo que explica el crecimiento de los flujos comerciales bilaterales. Esta situación ya no se revertirá. En el caso del Mercosur, China es el socio comercial número uno o número dos de cada país”, señaló la economista.

En un dictamen jurídico encargado por Greenpeace Alemania, la reconocida activista alemana especializada en derecho ambiental Roda Verheyen concluye que el acuerdo viola el derecho climático internacional, según explicó a DW: “Este acuerdo ya no debería seguir negociándose porque simplemente no representa un acuerdo de libre comercio moderno o incluso legal, sin importar lo que se le agregue. El acuerdo UE-Mercosur es simplemente viejo y, desde la perspectiva actual, no es adecuado para combinar la protección del clima y los enfoques políticos globales”. En cambio, Verheyen pide que los acuerdos de libre comercio actuales se limiten principalmente a la transferencia y el intercambio de tecnologías.