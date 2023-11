Atención: Se presenta terremoto en Filipinas de magnitud 7.2, los videos son impactantes

TINGNAN: Nagdulot ng pangamba sa isang mall sa General Santos City nang yumanig at maglaglagan ang debris sa kasagsagan ng magnitude 6.8 na lindol na naitala ang episentro sa Davao Occidental. (📹: Gregorio Narajos) | via Chat Ansagay pic.twitter.com/55cqdi9Rei

El jefe de policía de la ciudad de Koronadal, cerca del epicentro del terremoto, dijo que no hubo informes de víctimas, p ero que los funcionarios estaban revisando un centro comercial que, según se informó, había resultado dañado.

“Se ordenó la evacuación de los empleados por su seguridad. Según la policía de la zona, los daños fueron importantes, pero aún no podemos determinar con certeza la magnitud”, dijo el jefe de la policía por teléfono, según narra The Times of India.