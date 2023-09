Biden critica a los republicanos y dice que el posible cierre del Gobierno es un riesgo para los militares

Biden expresa preocupación por el peligro del “extremista” Trump para la democracia

Biden se ha cuidado hasta ahora de comentar las múltiples acusaciones penales contra Trump, incluida su participación en iniciativas para revertir su derrota electoral de 2020. Pero no se contuvo acerca del peligro que, según él, correría el país con un segundo mandato de Trump.

“Las democracias no mueren solo a punta de fusil”, dijo. “Pueden morir cuando la gente guarda silencio, cuando no se levanta o no condena las amenazas a la propia democracia”. “Algo peligroso está sucediendo en Estados Unidos”, agregó, y sostuvo que el partido Republicano está siendo “impulsado e intimidado” por el sector más afín a Trump.