Canadá o Estados Unidos: ¿dónde es más barato vivir en 2023?

Estados Unidos no se queda atrás; de hecho, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la nación donde mayor número de extranjeros reside. Es una tendencia marcada desde 1970, cuando había casi 12 millones de foráneos; ahora, ese número se ha incrementado hasta sobrepasar los 51 millones para 2020.

Costo de vida en Estados Unidos y Canadá

El portal Info de Canada destaca que los servicios de salud son más económicos allí que en Estados Unidos, pues, en principio, buena parte del sistema de salud es gratuito y cubre la atención “primaria y hospitalaria básica”. No obstante, si una persona no cumple los requisitos, deberá afiliarse a un seguro privado.

De acuerdo al sitio web mencionado, el alquiler en Canadá, si es escoge una de sus metrópolis, puede oscilar entre 900 y 1.100 dólares americanos, es por ello que no es ‘inusual’ ver cómo numerosas personas prefieren compartir residencia y así disminuir los gastos.

Otro factor que evalúan los extranjeros a la hora de radicarse en otro lugar es su seguridad, un aspecto en el cual Estados Unidos no tiene tan ‘buena’ evaluación. Es una de las naciones donde más tiroteos se reportan, mientras en el país vecino los índices de violencia son más bajos, aunque ello no significa que no se presente.