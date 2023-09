Chinos que visitaron Mongolia para ver a Francisco temen por acciones de su gobierno; utilizaron tapabocas para proteger su identidad

Los ciudadanos Chinos tuvieron que utilizar mascarillas durante la visita del papa a Mongolia para no revelar su identidad. | Foto: AFP

El papa Francisco quiere reforzar relaciones con China

Tamir Amarjargal, un turista de 26 años de la región china de Mongolia Interior, expresó el mismo deseo, aunque él no sea católico. “Es muy raro que el papa visite Asia”, comentó.

El sábado, el papa intentó convencer a países como China de que no deberían tener motivos para desconfiar de la Iglesia o de los creyentes. “Los gobiernos no tienen nada que temer de la acción evangelizadora de la Iglesia porque ésta no tiene una agenda política”, aseguró.