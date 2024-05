Cobre, ​​el oro rojo de la digitalización

Durante mucho tiempo, el precio del cobre apenas fluctuó y no desempeñó un papel importante para los inversores. Hoy, esto parece estar cambiando. El metal rojo ha estado rozando insistentemente la barrera de los 10.000 dólares por tonelada desde abril. Hasta entonces, había habido una correlación entre el crecimiento económico mundial y la demanda de cobre. Ahora, en cambio, esta está aumentando significativamente, a pesar de los débiles datos de crecimiento global .

¿Para qué se utiliza el cobre?

Michael Widmer, estratega de materias primas del Bank of America (BofA), también señaló al periódico económico alemán Handelsblatt que la descarbonización de la economía es la principal razón del aumento de precio: “ El cobre se utiliza en casi todas las industrias y, por lo tanto, sirve como indicador de la coyuntura económica ”.

Insuficientes prospecciones

Pero no solo está aumentando la demanda. La oferta se está estancando o incluso disminuyendo, lo que también eleva los precios. El experto en materias primas Berlebach no se sorprende: “A causa de la falta de inversión en nuevas minas en los últimos diez años, no hay suficientes minas de cobre”.