Confirman accidente del avión que transportaba al vicepresidente de Malaui, no hay sobrevivientes

Los restos del avión militar que transportaba a Saulos Chilima y a la ex primera dama Shanil Dzimbiri a un funeral fueron hallados el lunes en una zona montañosa del norte del país. Los controladores de tráfico aéreo habían advertido al avión que no intentara aterrizar en el aeropuerto de la ciudad norteña de Mzuzu debido al mal tiempo, solicitándole que regresara a la capital, Lilongwe. Posteriormente, se perdió el contacto y el avión desapareció del radar. Al parecer, el piloto no pudo aterrizar debido a las adversas condiciones meteorológicas.