Conocimiento científico internacional unido para preservar la Amazonia

Aunque la evaluación se publicará en marzo de 2021, "vamos a tener una primera versión la segunda semana de septiembre”, avanzó la copresidenta. No obstante, los entrevistados coinciden en que la situación actual es crítica. "Ya se ha se desforestado más de 17% de su bosque natural y los estudios indican que si se pasa de una deforestación de 25%, la Amazonia se podría convertir en una sabana”, alertó Poveda.

Una realidad que ya acecha en la parte sur, desde Bolivia hasta el océano Atlántico, donde "la duración de la estación seca ya ha aumentado de tres a cuatro semanas en áreas fuertemente deforestadas y es alrededor de tres grados más cálida durante esta estación seca”, explicó a DW el brasileño Carlos Nobre, copresidente del panel. Además "el bosque también está perdiendo lentamente su capacidad de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera”, agregó.

Los expertos alertan que si se alcanza el fatídico porcentaje, será un punto de no retorno que "perturbaría no solo el clima de Sudamérica, si no del planeta”, alertó Poveda. "Por eso hay que detener la deforestación ya”, reclamó, reconociendo la dificultad que ello implica por los "grandes intereses económicos involucrados”.