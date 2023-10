¿Cuándo ocurriría la “profecía del fin del mundo” que habla de los 3 días de oscuridad?

La humanidad ha intentado, durante milenios, conocer cómo será el fin de la humanidad , o al menos saber identificar las señales para comprender que el final de la existencia, como se conoce, está cerca. Para ello, se ha hecho uso de la observación de las estrellas, en donde se decía que el destino de los seres humanos estaba escrito. No obstante, con la llegada del desarrollo científico, todo cambió.

La oscuridad como principio del fin

Una visión catastrófica

El tercer elemento hace referencia a una revelación de la beata Ana María Taigi, una servidora italiana la cual aseveró que un castigo divino traería oscuridad a la Tierra la cual solo podría ser vencida con la luz de la velas benditas , y viendo la magnitud del relato, el padre Pío de Pietrelcina, señaló que esos días serían muy fríos, por lo que no se podría salir a la calle, además de que se deberían tener puertas y ventanas cerradas.

Como si los detalles no fueran suficientes, en San Sebastián de Garabandal, España, durante una de las apariciones de la Virgen María, ella habría comunicado a los fieles de que tal evento pasaría a las 8 p. m. de un día jueves. No obstante, no hubo más datos luego de estas palabras.