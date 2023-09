Desgarrador: los colombianos que han perdido sus hijos por el Fentanilo hablan con SEMANA. “Está matando a niños de 14, 15 o 16 años”

Daniel, de 16 años, hijo de Jaime Ignacio Puerta falleció en abril del 2020 en su casa por envenenamiento por fentanilo. El menor buscó un dealer a través de Snapchat para que le vendiera oxicodona, pero como se ha vuelto común, otras drogas vienen mezcladas con fentanilo para hacerlas más fuertes, pero al tener una dosis letal tan baja, el joven de origen colombiano no resistió.

“El fentanilo no discrimina. No está matando a adictos a las drogas, sino a personas que son no adictos. A niños y a niñas, a jóvenes adolescentes que están acudiendo las drogas por primera vez, porque quieren experimentar y ver cómo se siente eso”, cuenta el padre, quien dirige la fundación Víctimas de las Drogas Ilícitas, con la cual busca concientizar sobre los peligros del fentanilo.