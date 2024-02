Donald Trump lanza advertencia a los migrantes en caso de ganar las elecciones: así sería la masiva “operación de deportación”

“El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción ”, dijo.

Morosos de la OTAN sin protección

Trump, que con frecuencia reprocha a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de no financiar adecuadamente la alianza, también sostuvo que se negaría a defender a alguno de esos países frente a Rusia, en caso de que se encuentren en mora.

El exmandatario refirió una conversación con un gobernante que no identificó durante una reunión de la OTAN.

“El presidente de un país grande se levantó y preguntó: ‘ Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?’ . Y le respondí: ‘Si usted no pagó, usted ha cometido un delito’”.

“Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor”, subrayó en un comunicado.

El esposo de Nikki Haley

Maduro asegura que él pudo haber sido un gran amigo de Trump, si John Bolton no lo hubiera evitado

Contexto: Maduro asegura que él pudo haber sido un gran amigo de Trump, si John Bolton no lo hubiera evitado

“¿Dónde está su marido? ¡Oh, no está, no está!”, dijo con ironía para resaltar que Michael Haley, esposo de la aspirante republicana, no la acompaña en sus actos electorales.