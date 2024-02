Ejecutan en EE. UU. con inyección letal a Iván Cantú, un mexicano que hasta el último momento se declaró inocente

La Conferencia de Obispos Católicos de Texas había instado a que se detenga la ejecución debido a "serias incertidumbres" en el caso. (Photo by Texas Department of Criminal Justice / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / Texas Department of Criminal Justice" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS | Foto: AFP