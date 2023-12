El mundo a contrarreloj: las claves de la COP28, la cumbre que quiere salvar al mundo del cambio climático

La posición de Colombia

Biden le falló al mundo

Después de asistir dos años consecutivos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no irá a la COP28. Las agendas publicadas por la Casa Blanca no mostraban viajes a Dubái esta semana. Los compromisos del mandatario incluyen un viaje a Colorado, una reunión con el presidente de Angola y el encendido del árbol de Navidad. Un funcionario estadounidense, bajo anonimato, confirmó que Biden no planeaba asistir a la COP28 esta semana ni en una fase más avanzada de la cumbre, que culmina el 12 de diciembre. Tras la lluvia de críticas por su ausencia, finalmente se decidió que Kamala Harris, vicepresidenta, diga presente y demuestre el liderazgo global de Estados Unidos en materia climática.