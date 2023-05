El presidente de Serbia declaró el estado de preparación militar máxima, ¿qué está pasando?

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, que ejerce también de comandante de las Fuerzas Armadas, puso este viernes en alerta de combate al Ejército y ordenó el despliegue de tropas cerca de la frontera kosovar, tras unos enfrentamientos entre manifestantes y policías en áreas de mayoría serbia en el norte de Kosovo.

El Gobierno justificó la medida como una respuesta a los supuestos abusos de la Policía kosovar contra ciudadanos serbios en Zvecan, Zubin Potok y Leposavic, en la zona de Mitrovica, según los medios estatales. La alerta entró en vigor de manera inmediata e implica para el Ejército el compromiso de defender la soberanía de Serbia.

El ministro de Defensa, Milos Vucevic, aseguró en una entrevista en televisión que Vucic “lleva días y semanas alertando” de esta situación a la comunidad internacional. Belgrado considera que el primer ministro kosovar, Albin Kurti, intenta llegar a una “línea roja”, con un “completo colapso del diálogo” bilateral y una “escalada sobre el terreno”.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, habla durante una conferencia de prensa en Bruselas, el lunes 26 de abril de 2021. (AP Photo/Virginia Mayo, Pool, File) - Foto: AP

La zona norte de Kosovo ha sido foco constante de tensiones durante estos últimos meses. En abril, la comunidad serbia, mayoritaria en esta parte, boicoteó las elecciones locales, lo que se tradujo en una participación mínima (inferior al 4%) y en la victoria de representantes de partidos vinculados a la minoría albanesa que ahora intentan asumir los cargos.

ÚLTIMA HORA 🟥 El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha puesto al ejército en alerta de combate y ha ordenado a sus unidades que se acerquen a la frontera con Kosovo, después de que manifestantes y policía se enfrentaran en una ciudad de mayoría serbiapic.twitter.com/IEzc6280hG — +++ (@igandean) May 26, 2023

La Policía kosovar intervino para que estas nuevas autoridades, que tomaron posesión el jueves en instalaciones no oficiales, pudiesen acceder este viernes a sus despachos.

Los partidarios del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, participan en una manifestación en Belgrado, Serbia, el 26 de mayo de 2023. REUTERS/Marko Djurica - Foto: REUTERS

En la calle se presentaron protestas de serbios que seguían denunciando la falta de legitimidad, con incidentes que han dejado daños en vehículos policiales y han motivado la activación de las sirenas de alerta, según KosovaPress.

“Serbia contra la violencia”

Lo que comenzó como una expresión de dolor después de dos tiroteos en Serbia que dejaron 18 muertos se ha transformado en un movimiento masivo contra el Gobierno, con decenas de miles de personas en las calles y enfrentadas al presidente Aleksandar Vucic.

El movimiento “Serbia contra la violencia” generó algunas de las protestas más grandes en el país, desde las manifestaciones que provocaron la caída del ex hombre fuerte, Slobodan Milosevic, hace más de dos décadas.

Las marchas parecen haber encontrado eco en el enojo hacia Vucic y el partido de gobierno, por lo que los manifestantes denominan una cultura de la violencia impulsada por el Gobierno y los medios que controla.

Los partidarios del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, participan en una manifestación en apoyo de sus políticas y del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), en Belgrado, Serbia, el 26 de mayo de 2023. REUTERS/Marko Djurica - Foto: REUTERS

“Todo es tan malsano en nuestra sociedad; da miedo”, dijo a AFP Slobodan Markovic, un jubilado de 70 años, durante una manifestación.

Las protestas comenzaron este mes después de dos tiroteos ocurridos en menos de 48 horas: el primero, el 3 de mayo en una escuela de Belgrado, donde un adolescente de 13 años mató a tiros a nueve compañeros y a un guarda, y el segundo, en dos pueblos cerca de la capital, donde un joven de 21 años abatió a ocho personas.

La violencia conmovió profundamente al país. Poco después, se dio la primera protesta en forma de marcha silenciosa, pidiendo la represión del contenido violento en los medios pro-gobierno y la renuncia del ministro del Interior y el jefe de inteligencia.

La conmoción inicial se transformó rápidamente en indignación cuando las demandas de los manifestantes fueron rechazadas por el presidente y sus aliados, quienes se burlaron de las marchas e insultaron a sus participantes.

“Realidad paralela”

Vucic ha descalificado a los dirigentes opositores al frente de las protestas y los comparó con “buitres” y “hienas” que pretenden explotar la tragedia con fines políticos.

El presidente también convocó para el viernes su propia manifestación, la cual anunció como “la mayor congregación en la historia serbia”.

Belgrado se prepara para lo que podría ser un fin de semana tenso, con miles de seguidores de Vucic que deben llegar en bus desde todo el país, mientras la oposición planea volver a tomar las calles el sábado.

“El Gobierno parece estar viviendo en una realidad paralela. Es como si no viera a estas personas, no escuchara sus gritos y no quisiera servirles”, comentó Dobrica Veselinovic, líder de un partido izquierdista de oposición.

*Con información de AFP y Europa Press.