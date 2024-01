“Empezamos esta semana deportación de 1.500 extranjeros, la mayoría colombianos”: Daniel Noboa, presidente de Ecuador

No hay cupos para recibir a 1.500 colombianos presos en Ecuador: minJusticia

“Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos disponibles, no, por supuesto que no, pero esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, miraremos cuántas de esas personas que llegan a la frontera realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena y cuáles no”, explicó Osuna.