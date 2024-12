SEMANA: Hay muchas biografías sobre Churchill. ¿Por qué hacer una nueva?

Andrew Roberts: Ya había escrito cuatro libros relacionados con Churchill y sentí que estaba listo para escribir una gran biografía, especialmente porque no hay una gran biografía de su infancia y juventud. Además, he recopilado mucha información de fuentes nuevas importantes que hasta ahora no habían estado disponibles. Su majestad la reina me permitió ser el primer biógrafo de Churchill en usar los diarios de su padre, el rey Jorge VI. Consulté 41 volúmenes de documentos elaborados por personas que trabajaron con Churchill y que están a su disposición en los Archivos de Churchill en la Universidad de Cambridge; los diarios del embajador ruso en Londres entre 1934 y 1943, que fueron traducidos en Moscú; los diarios de guerra de la hija de Churchill, entre muchos otros. En ese sentido, mi biografía tiene una avalancha de nueva información sobre él que no ha aparecido en los libros de nadie.