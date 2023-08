¿Es ‘Sound of Freedom’ una película religiosa? La crítica del director y productor por la calificación “basada en la fe”

Las luchas de la película de Alejandro Monteverde, y producida por Eduardo Verástegui, Sound of freedom, continúan dando de qué hablar en la industria audiovisual. A pesar del gran éxito que ha consolidado el filme desde su estreno a mediados de este 2023 a nivel mundial, ahora está siendo rotulada como una historia basada en “la fe”.

La controvertida película Sound of Freedom, que ha sido todo un éxito en las taquillas de cine en Estados Unidos desde su estreno el pasado 4 de julio. | Foto: Foto tomada del perfil del Twitter de Munir Falah @MunirFalah

Ahora la película estaría siendo calificada como religiosa, un rótulo que ha causado la furia de su director, quien, en medio de una entrevista para el medio británico Daily Mail, señaló que no estaba de acuerdo con esto.

Insólito: capturan por secuestro de menores a uno de los financiadores de la película ‘Sound of Freedom’

“No tengo idea de por qué etiquetan la película basada en la fe (...) Es como por qué de repente dicen: ‘Oh, eso es una etiqueta’. En casi todas las películas hay una mención de Dios y esas películas no están etiquetadas como basadas en la fe”, afirmó el director Monteverde para el medio citado.

“Solo espero que cambiemos el estatus de la sociedad, y no sigamos poniendo una etiqueta a las personas.(...) no dices: ‘Oh, ese chef, son cristianos, así que sus hamburguesas son hamburguesas cristianas”, agregó en medio de la entrevista.