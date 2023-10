“Esas comparaciones de Petro no tienen ninguna base”: el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Udi Avivi, habló con SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es el balance más reciente desde que inició la guerra el pasado sábado 7 de octubre y qué estrategia están utilizando para atacar a Hamás?

Udi Avivi: Actualmente tenemos más de 1.200 muertos y lamentablemente pensamos que esta cifra va a subir. Adicionalmente tenemos más de 2.700 heridos, algunos de ellos de manera muy severa, o sea que también va a afectar el número de fallecidos. Tenemos alrededor de 130 personas entre israelíes y extranjeros civiles secuestrados en la Franja de Gaza.

Entraron a Israel el sábado por la mañana más de mil terroristas, tomaron control de más de 20 poblaciones y en un solo lugar mataron a 40 bebés; llegaron nuestros soldados y después vieron niños atados con las manos tras la espalda y ejecutados junto con sus padres. Otros fueron atados y quemados. Mujeres fueron violadas y luego asesinadas, otras fueron violadas y llevadas a la Franja de Gaza.

Ya nuestro primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró un estado de guerra. No estamos hablando de una ronda de violencia, no estamos hablando de una escalada temporal, estamos hablando de un estado de guerra, salimos a la guerra con un objetivo muy claro: acabar con el régimen de Hamás.

SEMANA: ¿Tienen más información sobre las nacionalidades de desaparecidos y secuestrados?

U.A.: Estamos en el principio de la guerra todavía luchando contra terroristas, entonces no terminamos de identificar ni siquiera a todos los israelíes y a todos los otros ciudadanos. No solo israelíes murieron y desaparecieron en ese ataque, también voluntarios y trabajadores de otros países y turistas, gente que estaba visitando el país. Hay gente en Israel, padres de familia que todavía no saben si su hijo está muerto, secuestrado en Gaza, desaparecido, escondiéndose en algún lugar, entonces no se pueden saber de momento las cifras que tenemos de secuestrados. No tenemos esta información clara después de tan pocos días, cuando todavía estamos con terroristas dentro de Israel y recibiendo ataques desde el norte y desde la Franja de Gaza.

Los cohetes contra Israel fueron lanzados de manera masiva desde la Franja de Gaza. | Foto: ap

SEMANA: ¿Qué significa para Israel el apoyo de Estados Unidos y de otros países en la guerra contra Hamás?

U.A.: Apreciamos todo el apoyo incondicional de Estados Unidos y de muchísimos países más, de la gran mayoría de los países del mundo que vieron las atrocidades de Hamás, pero el presidente Biden en su inspirador mensaje al Estado de Israel, no mencionó que iba a intervenir bélicamente, él sí advirtió, dijo: “Tengan cuidado, tengan cuidado”, dos veces, a países que piensan involucrarse en la guerra si Israel entra a Gaza. Sí tenemos el respaldo de Estados Unidos, trajeron a la región un portaaviones enorme, capaz de cargar 80 aviones de combate y sí es un mensaje sumamente claro a todos nuestros enemigos en la región: no se metan con Israel, no se vayan a meter en una situación de la cual les va a ser imposible salir.

SEMANA: ¿Cuál es la posición del Gobierno de Israel frente a las críticas del presidente Gustavo Petro y la comparación que hizo de campos de concentración con Gaza culpando a Israel?

U.A.: Lo mismo que le dijo el embajador: Israel no inició esta guerra, entraron más de mil terroristas a Israel, empezaron a masacrar a bebés, a infantes, adolescentes, mujeres sin ninguna discriminación, entre cualquier tipo de persona, hombre, mujer, religión, nada, absolutamente nada, masacraron de la manera más brutal, decapitaron gente. Yo quisiera escuchar cuándo algún israelí hizo algo similar a alguien en este mundo. Comparar a Israel de esta manera no solo me parece equivocado, me parece que no tiene ninguna, ninguna base. No sé si vieron en Colombia las imágenes terroríficas que salieron de este cruel ataque y obviamente lo que dijo el embajador es el mensaje del Estado de Israel. Es el representante de Israel. Agradecemos el apoyo de tantos países que salieron a los medios de comunicación y expresaron el apoyo a Israel en esta dura situación especial. Nos causa tristeza cuando alguien hace esas comparaciones que no tienen ningún sentido.

Israel sufrió el mayor ataque terrorista en 75 años. En ese país, lo consideran un 11S. | Foto: reuters

SEMANA: ¿Cuál sería ese mensaje que usted le quisiera enviar al presidente Gustavo Petro?

U.A.: Todos los mensajes fueron enviados por nuestro embajador. Él es el representante de Israel en Colombia. Nosotros obviamente apoyamos cada cosa que diga el embajador, y como yo le mencioné, creemos que esas comparaciones no solo causan tristeza enorme. No tienen base, ninguna base, ni poca base, no tienen que hacerse y lo condenamos.

SEMANA: ¿Esas declaraciones pueden dañar de algún modo las relaciones entre ambos países?

U.A.: Históricamente Israel y Colombia tienen relaciones de altísimo nivel en muchísimas áreas, tenemos un tratado de libre comercio que entró en vigencia hace un par de años, tuvimos la visita del presidente Duque a Israel hace hace un par de años, tenemos acuerdos en diferentes áreas: económicas, de seguridad, de cooperación científica. Las relaciones, si son bien fuertes entre Colombia e Israel, va a ser un trabajo duro para el embajador asegurar que eso siga. Pero el mensaje es que esas comparaciones no tienen ningún lugar, no se deberían hacer, es erróneo, él no tiene base en la realidad y no refleja absolutamente de ninguna manera cómo Israel está manejando el conflicto y todos los conflictos previos que Israel tuvo.

La verdad es que no estoy tanto al nivel de Colombia para saber si el presidente vio o no vio estas imágenes. Me es difícil pensar que vio y dijo eso, pero no estoy al tanto, así que obviamente es trabajo del embajador y cualquier cosa que dice el embajador tiene el apoyo del Estado de Israel.

Humo se eleva en el área después de los ataques con cohetes que fueron lanzados desde Gaza, en Ashkelon, Israel, el 7 de octubre de 2023. REUTERS/Amir Cohen. | Foto: REUTERS

SEMANA: ¿Han pensado en llamar a consultas al embajador de Israel en nuestro país?

U.A.: No estoy al tanto si han tomado alguna medida o hablado del tema. Yo sé de este informe, sé que el presidente dijo eso, pero más allá de eso, ¿qué se va a hacer?, ¿cuáles son los siguientes pasos?, ¿de qué manera va a actuar la Cancillería?, eso, en este punto, no le sé decir.

SEMANA: ¿Qué información tienen sobre Irán y su financiación y patrocinio a Hamás en este ataque?

U.A.: No es algo cuestionable para nosotros, no es algo que tenemos que investigar, es algo que sabemos: Irán estuvo tras este ataque del grupo terrorista Hamás. Hamás no es capaz de llevar una operación así por sí mismo. De lo único que sí son capaces es de ejecutarla como lo hicieron.

SEMANA: ¿El conflicto puede escalar y convertirse en la Tercera Guerra Mundial?