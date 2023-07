Hugo ‘El pollo’ Carvajal, el antiguo hombre de confianza de Maduro, viaja extraditado a Estados Unidos: ¿qué puede cantarle al Tío Sam?

Cirugía estética, pelucas y bigotes postizos

Por muchos años fue una de las figuras de peso en el régimen chavista hasta que se volteó y se unió a la oposición al presidente Nicolás Maduro en 2019, por lo que podría tener información sensible sobre las actuaciones del presidente venezolano y todos sus alfiles, en la mira de los Estados Unidos desde hace tiempo.

¿Por qué lo vinculan con el presidente Gustavo Petro?

| Foto: Archivo particular

Hugo Carvajal y Gustavo Petro | Foto: Archivo particular

“Lo anterior, teniendo como fundamento que me asiste como ciudadano el derecho a la verdad y a la justicia, y dichas afirmaciones falsas atentan contra mi buen nombre y mi honra”, señaló el hoy presidente de Colombia en la carta que envió al alto tribunal para que se le investigara tras las declaraciones de Carvajal.

“Lo mejor es que se declare culpable”

Según la abogada María Dolores de Argüelles, el exmilitar venezolano siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia de Estados Unidos; sin embargo, ha reiterado que se le debe realizar un juicio justo en el que no se le catalogue como culpable sin haber sido sometido a un debido proceso.

“La recomendación es que se declare culpable y que a partir de ahí se puedan pedir beneficios y él dice que por lo mismo que abandono su país, por honor, no puede considerarse culpable de nada que no lo sea y que siendo inocente no va a declarar su culpabilidad”, dijo Argüelles.