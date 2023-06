Hunter, el hijo problema de Biden, es expulsado de club de sexo, en el que pagaba más de 10 mil dólares, por agarrar el trasero de mujeres

Esta semana, Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, no ha dejado de ser noticia. El martes, el diario The New York Times reveló el acuerdo que firmará con el departamento de Justicia. Se trata de cargos fiscales menores, por un lado, y de evitar el enjuiciamiento por un cargo separado de armas.

A este punto habría llegado Biden Jr. tras negociar varios meses con su equipo legal y los fiscales federales, pues el hijo del mandatario no pagó sus impuestos correctamente entre 2017 y 2018. A cambio de esta negociación, el Departamento de Justicia no lo procesaría por la compra de un arma de fuego en 2018 durante un período en el que consumía drogas.

La vida de Hunter Biden ha estado plagada de escándalos. - Foto: Imágenes compartidas por la organización Marco Polo en https://bidenlaptopreport.marcopolousa.org

Más allá de sus líos legales, Hunter se ha visto envuelto en varios escándalos personales. El periódico New York Post reveló este viernes que Hunter Biden fue expulsado de un club de sexo privado por “agarrar el trasero de las mujeres” y actuar “como un niño mimado”, según contó Damon Lawner, el fundador de dicho club en exclusiva para ese medio.

El problemático hijo del presidente es “un tipo realmente malo, no [es] una buena persona. Simplemente no lo es”, dijo Lawner, quien creó el club SNCTM , donde la membresía llegaba a los 75.000 dólares al año.

Las declaraciones de Lawner se conocen luego de que fuera llamado a declarar por el IRS, el Servicio Interno de Impuestos de EE. UU. (también conocido como Servicio Interno de Rentas), una instancia federal del Gobierno de ese país encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.

Las sospechas de las autoridades comenzaron tras el pago de 10.000 (unos 41 millones de pesos) por parte de Hunter al famoso club de sexo en una sola noche.

El dueño del lugar afirmó que el pago se realizó a través de una mujer misteriosa, en 2018, y que luego la división criminal del IRS le informó sobre una investigación en la que se le preguntó “sobre la contabilidad y los registros”.

Lawner dijo que decidió revelar la membresía del club sexual de Biden después de que este recibiera un tirón de orejas virtual, el martes pasado, en un impuesto sobre la renta. La enorme tarifa, dijo Lawner, se hizo a través de una dama de compañía que ocultó el nombre de Hunter, quien llegó “drogado como una cometa y atontado” al club.

Hunter Biden es 'la oveja negra' de la familia del presidente de Estados Unidos Joe Biden. - Foto: WireImage

En algún momento de 2018, dijo Lawner, la mujer solicitó ser miembro del exclusivo club de sexo, al que supuestamente asistieron celebridades como Gwyneth Paltrow y Bill Maher. La mujer le dijo a Lawner que asistiría en la acompañaría de un hombre guapo.

Cuando Lawner solicitó más información, solo dijo que su “nombre era Hunter y que era miembro de una familia política prominente”.

Actuó como “niño mimado”

En su primera y única visita, Hunter actuó de manera tan grosera con las socias de alto nivel —”agarrar el trasero de las mujeres” y otros comportamientos que iban en contra de las reglas del club— que el dueño del lugar le pidió que se fuera y le prohibió participar en eventos futuros.

Una de las reglas era “preguntar siempre antes de tocar”, dijo Lawner. “Cuando le dije a Hunter que tenía que irse, que la gente se quejaba de su comportamiento, se mostró beligerante y actuó como un niño mimado. Pero se fue”.

Damon Lawner, antiguo dueño del club del que fue expulsado el hijo de Biden. - Foto: Los Angeles Times

En el momento de la visita de Biden, Lawner dijo que aún no estaba seguro de quién era o a qué familia prominente pertenecía.

Fue solo cuando New York Post publicó la historia, el año pasado, sobre la computadora portátil de Hunter que contiene, entre otras cosas, fotos pornográficas, de él consumiendo drogas y pruebas de pagos a prostitutas, que Lawner se dio cuenta de que se trataba del tipo drogado que había sido expulsado del club.

Y cuenta que desde la fundación de SNCTM, en 2013, “solo cinco hombres recibieron la orden de irse y fueron incluidos en la lista negra”.

Después de que Hunter llegara a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales el martes, lo que provocó una tormenta de críticas por parte de los republicanos y algunos demócratas de que se le entregó un “trato de amor”, Lawner recurrió a Instagram y reveló que Biden había sido miembro, muy brevemente, de su club.

Hunter Biden ha generado escándalos por su adicción a las drogas y las prostitutas. - Foto: New York Post

“Hunter era miembro de SNCTM y cancelé su membresía después de la primera fiesta porque es un cabrón”, escribió en la publicación, que luego fue eliminada.

Lawner vendió el club justo antes de la pandemia y actualmente está en proceso de abrir un restaurante de lujo en Los Ángeles con un tema sensual y comercializar una nueva marca de marihuana, Sex Weed, que afirma es buena para hacer el amor.