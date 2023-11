Inesperado testigo estremece caso de Daniel Sancho; filtran que es colombiano y declarará contra Edwin Arrieta

“Era un día clave para el futuro de Daniel, puesto que estaba previsto que iniciaría su juicio. Sin embargo, no ha sido así. Después de una vista de más de tres horas, el magistrado de la Corte de Samui decidió aplazar su decisión 3 semanas” , precisó Europa Press.

“Están intentado proponer un nuevo testigo que no sabemos quién es. Solamente se nos ha dicho que es una persona colombiana, no tengo más datos. Pero vamos a ser muy incisivos para saber qué sabe esta persona y desde cuándo lo sabe”, manifestó en el canal español Telecinco.

Luego, precisó: “Al parecer, hasta el día de hoy, lo que no se ha dicho es que esta persona estuviera en Tailandia. ¿Quién es? Si va a venir al procedimiento a calumniar a Edwin, entiendo que no es lo correcto. Lo que no sabemos es cuál va a ser la estrategia de defensa”.