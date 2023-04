Insólito: atrapó a ladrón que entró a robar a su negocio y le ofreció trabajo; “Necesita una oportunidad”

Martín Moschioni es el propietario de un restaurante que se llevó todos los aplausos por estos días en Argentina, esto luego de que enfrentara a un joven ladrón que intentó robarle el celular a una de sus clientes. Pero más allá de llamar a la Policía para ponerlo tras las rejas, el hombre tomó una decisión calificada de ejemplar.

El restaurante Dalchemist se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires, allí Martín se encontraba atendiendo a sus clientes. Sin embargo, no tenía idea de que la delincuencia estaba a punto de tocar su puerta.

Un joven que se hizo pasar por vendedor ambulante, ingresó al establecimiento ofreciendo sus productos, mientras tanto una cliente dejó su celular sobre la mesa. El delincuente lo tomó sin que se percatara de la situación, pero Martín Moschioni sospechó que algo no estaba bien.

El propietario del establecimiento había visto segundos antes el móvil sobre la mesa, así que al no verlo, preguntó rápidamente a su cliente si tenía el celular en su poder. La mujer respondió que no, de inmediato el hombre se abalanzó sobre el joven quien intentó huir.

Medios locales difundieron las grabaciones de cámaras de seguridad en donde se ve el forcejeo que hubo para evitar la huida del delincuente. Moschioni logró reducir al joven que efectivamente tenía en su poder el teléfono de su cliente.

“Cuando lo agarré se puso a llorar, yo me di cuenta de que era muy chico, que no debía pasar los 16 años. Me pedía que lo deje ir, me decía que lo hacía para darle de comer a su familia, pero como eso lo que todos dicen, en ese momento, no le di importancia. Ahí le dije: ‘Lo hubieses pensado antes porque acá damos de comer todos los días’”, contó Martín Moschioni a La Nación.

En vez de presentar cargos en su contra, sin ningún tipo de rencor le ofreció empleo en su establecimiento para que pudiera ganarse la vida de una manera honrada y sin hacerle daño a los demás. - Foto: Fotograma/ 0:35/Primer día de trabajo del chico que robó y se arrepintió: "Le diría a mi mamá que se puede cambiar"/Todo Noticias

Cuando la Policía hizo presencia en el lugar de los hechos, se logró establecer que el ladrón tan solo tenía 15 años de edad y que respondía la nombre de Martín. A pesar del malestar de Moschioni, tomó la decisión de tenderle la mano a aquel niño que lleva su mismo nombre.

Así que en vez de presentar cargos en su contra, sin ningún tipo de rencor, le ofreció empleo en su establecimiento para que pudiera ganarse la vida de una manera honrada y sin hacerle daño a los demás.

“Quería decirle que tenía otra opción. Le dije que si en lugar de venir a robar él venía a pedir un trabajo o comida, acá tenía la puerta abierta. Él se puso a llorar. Por detrás, con las esposas en sus muñecas, extendió la mano y yo se la agarré”, describió Moschioni.

Ladrón fue obligado a pedir perdón

En otros hechos, en video quedó registrado el momento en el que un presunto ladrón fue obligado a pedir perdón, porque habría intentado atracar a una mujer y la comunidad tomó justicia por mano propia.

Aunque no se detalla el lugar en el que ocurrió el hecho, las imágenes fueron compartidas a través de redes sociales. En el video se ve que un joven, que se encontraba sometido y era golpeado, al parecer, luego de intentar cometer el delito.

El singular caso se presentó en la localidad de Villa Luzuriaga, perteneciente al sector bonaerense de La Matanza. - Foto: 24con/Twitter/@24conurbano/Captura de video

En el video se observa que una persona tiene en el piso al presunto ladrón que vestía una camiseta de la selección de Argentina, una pantaloneta azul de dos tonos y una raya blanca, así como tenis. Esta persona se protege con las manos en la cabeza mientras alguien le insiste varias veces que pida perdón.

“Pedíle perdón, dale, pedí perdón”, le insiste la persona mientras le da un golpe con el puño en la cabeza. Al joven se le escucha decir: “perdón”, pese a lo cual sigue siendo sometido en el piso.