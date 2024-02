Israel declaró “persona non grata” al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró este lunes, 19 de febrero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “persona non grata” por comparar la actual guerra contra Hamás en Gaza con el Holocausto.

“Es persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe”, afirmó Katz, refiriéndose al mandatario de izquierda de la principal potencia latinoamericana.

El dirigente brasileño declaró que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás en Gaza no era “una guerra, sino un genocidio”.

Desde Adís Abeba, en Etiopía, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana, Lula también comparó la ofensiva de Israel con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos.

Israel Katz, ministro israelí de Relaciones Exteriores. | Foto: Getty Images

“Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”, dijo.

En respuesta, el gobierno israelí convocó al embajador de Brasil en Israel y lo invitó a reunirse con el jefe de la diplomacia en el centro memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén.

La Alemania nazi exterminó sistemáticamente a seis millones de judíos durante el Holocausto, aproximadamente un tercio de la población judía mundial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el recién fundado Estado de Israel, en 1949, acogió a cientos de miles de supervivientes.

El presidente del comité director de Yad Vashem, Dani Dayan, señaló el domingo que las declaraciones de Lula demostraban “un claro antisemitismo” y calificó su comparación con el Holocausto de “inaceptable”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó a su vez que Lula, que volvió al poder en enero de 2023 sucediendo al ultraderechista Jair Bolsonaro, había cruzado “una línea roja”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. | Foto: REUTERS

Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra Hamás en Gaza el 7 de octubre, después del ataque del grupo islamista contra su territorio, que dejó al menos 1.160 muertos, según un balance de la AFP con base en cifras israelíes.

La respuesta militar israelí ha dejado más de 29.000 muertos en Gaza, según Hamás, que gobierna el estrecho territorio desde 2007.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. | Foto: AP

“No tenemos gobernanza. La invasión de Irak no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Libia no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Ucrania no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU y la masacre de Gaza no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU”, expresó.

“El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada en la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Lo único que puede hacer es pedir paz por la prensa, pero me parece que Israel tiene el privilegio de no cumplir con ninguna decisión emanada de la dirección de las Naciones Unidas”, agregó el mandatario brasileño.