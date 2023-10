Japón comienza a descargar el segundo lote de agua radiactiva tratada en el mar de la central de Fukushima

“Se confirmó que el primer vertido se realizó según los planes y de forma segura”, declaró el jueves el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno, quien aseguró que no se detectaron irregularidades.

1,34 millones de toneladas de agua residuales

| Foto: Kyodo News via Getty Images

El primer ministro japonés, Fumio Kishida (izq.), inspecciona una instalación para tratar aguas residuales radiactivas en la central nuclear Fukushima Daiichi, devastada por el tsunami, en la prefectura de Fukushima, noreste de Japón, el 20 de agosto de 2023. (Foto de la piscina) (Foto de Kyodo News vía Getty Imágenes) | Foto: Kyodo News via Getty Images

Descargas durante décadas