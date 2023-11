Javier Milei va con toda: estos han sido los anuncios, los secretos y las polémicas tras la victoria del mandatario electo argentino

“Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la híper”, advirtió el presidente electo en relación con la inflación y la dura situación económica que viven los argentinos. Pese a eso, manifestó que la población del común no se verá afectada por dichas medidas. “El ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente. Me voy a meter con la casta y los delincuentes”, remarcó Milei en una de sus primeras entrevistas después de la elección.