Jeffrey Epstein habría amenazado a Bill Gates por un presunto romance con una mujer rusa

El multimillonario y pederasta Jeffrey Epstein habría amenazado al cofundador de Microsoft, Bill Gates, por un presunto noviazgo con una jugadora de bridge de nacionalidad rusa.

La noticia se dio a conocer a través del diario The Wall Street Journal, donde aseguran que el magnate de la tecnología estuvo con una mujer, quien tenía 20 años al momento de conocerla.

Según el citado medio, Gates interactuó con ella por primera vez en 2010. Por su parte, Epstein la conoció en 2013 y le pagó un curso de codificación de software.

Sin embargo, fuentes cercanas le afirmaron a The Wall Street Journal que, en el año 2017, el fallecido magnate le envió un correo electrónico a Gates solicitando el reembolso del mencionado curso.

Jeffrey Epstein se suicidó en agosto de 2019. - Foto: AP

De acuerdo con la información, el correo electrónico habría llegado tiempo después de que Epstein intentara persuadir a Gates sin éxito para que participara en un fondo de caridad a través del banco JPMorgan Chase.

El medio de comunicación asegura que las personas que tuvieron acceso al correo electrónico lograron interpretar que Epstein estaba dando a entender que revelaría el presunto romance si Gates y él no llegaban a una asociación financiera.

“Gates se reunió con Epstein únicamente con fines filantrópicos. Habiendo fallado repetidamente en atraer al Sr. Gates más allá de estos asuntos, Epstein intentó sin éxito aprovechar una relación pasada para amenazar al Sr. Gates”, manifestó uno de los conocedores a The Wall Street Journal.

Cabe mencionar que Bill Gates, en entrevista con Judy Woodruff del PBS NewsHour, afirmó que sí se reunió con Epstein en varias oportunidades, pero que los temas principales eran filántropos. Acto seguido, el cofundador de Microsoft aseguró que fue uno de los grandes errores en su vida.

Bill Gates aseguró que mantuvo reuniones con Jeffrey Epstein. - Foto: Getty Images

La entrevista se llevó a cabo en 2021 y también afirmó en su momento que él siempre trata de mantener contacto con personas que donan dinero a su fundación. No obstante, volvió a manifestar que “esas reuniones fueron un error” y después indicó que los encuentros “no resultaron en lo que pretendía y los corté”.

Sin embargo, el diario estadounidense afirma que en total se acordaron doce encuentros, los cuales estaban programados con Epstein en 2011, donde se incluyeron cenas elegantes y viajes en avión privado.

The Wall Street Journal asegura que la jugadora de bridge con quien tuvo el romance es Mila Antonova. Sin embargo, al ser consultada sobre Gates se negó a comentar algo sobre él.

Asimismo, le manifestó al diario que no sabía quién era Jeffrey Epstein en su momento y afirmó que “no tenía idea de que él era un criminal o tenía algún motivo oculto. Simplemente pensé que era un hombre de negocios exitoso y quería ayudar”.

Antonova, también rechazó tajantemente lo hecho por Epstein en cuanto al tráfico de menores: “Estoy disgustada con Epstein y lo que hizo”.

De acuerdo con las pruebas del medio de comunicación, el principal asesor científico en su momento de Gates, Boris Nikolic, reunió a Antonova y Epstein para un fondo que tenía como propósito crear un negocio en línea, el cual se dedicaría a enseñar a las personas a jugar al bridge. El emprendimiento se llamó BridgePlanet.

Bill Gates se caracteriza por sus grandes donaciones. - Foto: Getty Images for TIME

Nikolic afirmó al diario lo siguiente: “Lamento profundamente haber conocido a Epstein. Sus crímenes fueron despreciables. Nunca vi nada como su comportamiento ilegal. Mi corazón está con sus víctimas y sus familias”.

Al no conseguir los fondos, Antonova buscó estudiar el mencionado curso de software. Por tal motivo, indicó que “Epstein accedió a pagar y pagó directamente a la escuela. No se intercambió nada. No sé por qué hizo eso. Cuando le pregunté, dijo algo como que era rico y quería ayudar a la gente cuando él podía”.

Finalmente, el portavoz de Gates aseguró que Epstein malinterpretó los correos electrónicos que mantuvo con el magnate tecnológico.