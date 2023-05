Joven quedó en coma tras caer por un balcón; cuando despertó hizo contundente acusación

En La Plata, Argentina (provincia de Buenos Aires), una joven, entre 21 y 22 años, estuvo al borde de la muerte tras caer desde un tercer piso. La gravedad de sus lesiones llevó no solo a temer por su vida, sino a que los médicos la indujeran en coma por más de un mes, a fin de reducir su desgaste de energía y procurar aumentar las posibilidades de supervivencia.

Desde el 28 de marzo, la víctima (de nombre Sofía) luchaba por su vida en una cama del hospital, mientras el principal sospechoso de lanzarla seguía libre. Se trata de su pareja (dos años mayor), quien desde un primer momento habría negado cualquier intento de atentar contra ella; además, según medios locales, este aseguró que su novia se arrojó y que él se apresuró a tomar un taxi e intentar conseguir una ambulancia.

La mamá de la víctima dijo que su yerno había agredido físicamente a su hija antes de presuntamente lanzarla por una ventana (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

Sin embargo, las dudas sobre lo que realmente ocurrió empezaron a tomar fuerza no mucho después del accidente, pues los mismos vecinos afirmaron que fueron ellos quienes buscaron los servicios de emergencia.

De acuerdo con 0221, la pareja se conoció hace aproximadamente un año y comenzaron a salir dos meses después. El sujeto es reconocido con los sobrenombres de El Dogo u OverWan y la versión que siguió manteniendo ante las autoridades fue que su pareja se había intentado suicidar. Ese medio citó a la Policía científica para informar que las autoridades no encontraron rastros de una escena de violencia en la vivienda, por lo cual había tomado solidez el testimonio de aquel hombre.

La mujer se debatió entre la vida y la muerte por más de un mes (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Respecto a por qué se dejó en libertad a El Dogo, estas afirmaron que “el departamento estaba ordenado, los vecinos consultados no refirieron gritos y el personal médico no observó inicialmente lesiones anteriores al hecho. No teníamos elementos suficientes para aprehender a esta persona”, recogió 0221.

¿Qué dijo la joven al despertar?

Aquella que despejaría cualquier duda sería la propia argentina, pero había que aguardar hasta que su cuerpo tuviera señales de mejoría y pudiese recobrar el conocimiento para contar su versión. Así pasó, al cabo de más de un mes, que pudo haber sido el mismo lapso desde un desenlace fatal, si sus lesiones no hubiesen podido tratarse.

Según medios locales, el sujeto fue arrestado cuando salía de su casa (imagen de referencia de hombre esposado). - Foto: Getty Images / Rafa Jodar

Cuando despertó, Sofía acusó a su pareja de haberla lanzado por la ventana, después de agredirla físicamente. Tras tomar registro de sus palabras, las autoridades ordenaron que el sospechoso fuese puesto bajo custodia; la detención se produjo cuando salía de su casa, informó La Voz del Interior.

Sofía fue encontrada inconsciente frente a un edificio, y su novio, Facundo Lemos, quien se fue del lugar en un taxi, les dijo a las autoridades que la joven de 22 años se había intentado suicidar. https://t.co/1iDP7p8AS3 — Primer Impacto (@PrimerImpacto) May 10, 2023

La mamá de la víctima difundió un video para pedir que este caso no vaya a quedar en la impunidad. “Hoy estamos pidiendo justicia por Sofía, porque los golpes que tenía no eran del accidente (…). La agarró del cuello, la tiró por la ventana y Sofía se llegó a agarrar de un cable, y él la miró y la dejó caer. Lo único que quiero es que este tipo no vuelva a tocar a una mujer y pague por lo que hizo a mi hija”, dijo en el clip replicado en redes sociales.

“Vamos a seguir pidiendo justicia hasta que le den el máximo de años que corresponda (…). Él fue a llamar a una vecina, se le arrodillaba y le pedía disculpas, mientras le decía: ‘Yo no fui’”, continuó esta madre. Luego, “toma un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica de mi hija y haciendo que se pudiera morir en ese momento. Por suerte los vecinos llamaron a la ambulancia y pudo llegar al hospital, casi sin signos de vida”, agregó.

Por lo pronto, el sospechoso permanece detenido y fue imputado por “tentativa de homicidio agravado por el vínculo”.