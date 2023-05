Joven renunció en el primer día de trabajo. Le pedían laborar ocho horas, pero había algo más

Plataformas como TikTok siguen acumulando cientos de videos que, a diario, despiertan la curiosidad como sorpresa entre internautas, quienes la tienen como uno de sus medios de entretenimiento predilectos. El contenido tiene una diversidad de clasificaciones que van desde soluciones a problemas cotidianos hasta historias más personales en los llamados story times o experiencias laborales con más de un identificado.

Algunas de las cuentas están dedicadas a dar consejos para encontrar empleo más fácil, bien sea con ‘tips’ a la hora de postularse o cómo atender asertivamente a una entrevista. En otras ocasiones, los ‘influencers’ comparten sus ‘mejores’ y ‘peores’ momentos en determinadas empresas hasta cuando deciden emprender rumbos diferentes.

El episodio se viralizó nuevamente en los últimos días. - Foto: Fotograma / 00:03 / TikTok @croissantwoman

En esa red uno de los casos que se viralizó fue el de quien allí aparece como @croissantwoman, al punto de superar los tres millones de visualizaciones y los 13.000 comentarios. En ese espacio, la mujer (quien según medios internacionales es de Canadá) aprovechó para ‘desahogarse’ y revelar las razones por las cuales renunció a su empleo con la particularidad de que no llevaba sino un día en sus nuevas funciones.

¿Por qué renunció la tiktoker?

La mujer confesó que sus tareas se enmarcaban en la asesoría de ventas con un salario mínimo; no obstante, las ‘incongruencias’ las empezó a notar cuando sus jefes le entregaron más detalles de las condiciones laborales. En un principio, ella pensó que las responsabilidades no excederían las ventas; pero, según ella, la realidad distaba de lo indicado previamente.

“Renuncié a mi trabajo en el mismo día que lo comencé”, comenzó relatando la mujer, cuya principal inconformidad fue la serie de tareas adicionales de las cuales debía encargarse y con el mismo dinero. Ella enfatizó que quienes tenían experiencia en el área comercial sabían hasta dónde iban sus actividades y cuáles correspondían a otras dependencias.

Fueron múltiples las razones por las cuales renunció en el primer día (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wakila

En su jornada de inducción, a @croissantwoman le señalaron cómo era una rutina de trabajo allí. Esta incluía encargarse del sistema de alarma, la caja registradora, revisar correos, enviar paquetes en línea, apropiarse de las devoluciones y “un montón de cosas más” que, sin devengar un valor adicional, le parecieron ‘excesivas’, aunque reconoció que, después de todo, “era un trabajo”.

Un trabajo sin descansos

“Si quieres que haga estas cosas, realmente no hay problema. Pero me están pagando el salario mínimo, cuando deberían pagarme, como, al menos uno o dos dólares más por hora al hacer esto”. A estas condiciones, el factor que le hizo desistir de esa oferta laboral fue el trabajo continuo; ya que, según relató, no había descansos, es decir, trabajaría en turnos de ocho horas seguidas.

Cuando contó su ‘primer día’ afirmó no haber almorzado, pues en su caso necesariamente tenía que calentar la comida y disponer del piso como comedor. Ello le hizo cuestionarse si realmente estaba decidida a continuar bajo esas circunstancias o si le resultaba mejor dar un ‘paso al costado’, además de preguntarse cómo otros podían trabajar así. Enseguida decidió no regresar nunca más a esa empresa, pese a resaltar algunos puntos ‘positivos’.

Una de sus inconformidades fue que las funciones no se correspondían con el salario a devengar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En su tiktok concluyó: “¿cómo pueden pasar estas cosas?”, “¿Cuántas cosas me pasan siempre?”. Aunque el episodio ocurrió hace algunos meses, nuevamente se viralizó y evocó un sinnúmero de comentarios.

“Disculpe, ¿no hay descansos? Eso es ilegal”, “¡No puedo creer que esto fuera salario mínimo! ¡Eso es trabajo de nivel de gerente!”, “Felicidades, hiciste lo correcto”, “Incluso si no es el salario mínimo, ¿no hay descansos? Eso es perjudicial a corto y largo plazo”, “Espero que les hayas dicho completamente las razones por las que renunciaste. Quizás lo hagan mejor”, “Esperaban que ya supiera todas estas cosas el primer día. Renuncié después del primer día también”.