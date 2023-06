Joven se durmió en el transporto público y niño le cortó el cabello: “No voy a tener niños”

Una joven se ha vuelto viral en redes sociales después de publicar un video en su cuenta de TikTok, en el que contó un episodio que vivió con un niño y razón por la cual decidió no tener hijos.

La usuaria identificada como Carolina, relató el momento en el que un niño le cortó el cabello sin su autorización y pese a que la madre al parecer lo estaba vigilando.

La mujer aseguró sentirse indignada debido a que la madre decidió salir corriendo con el niños. - Foto: Getty Images

Según cuenta la mujer en el video, ella suele quedarse dormida en cualquier lado, por lo que el día del incidente salió del gimnasio, se dirigió a algunos lugares para arreglar ciertas cosas y, posteriormente, tomó el autobús para su casa.

Hasta ese momento todo transcurría con total normalidad, como un día cualquiera. Sin embargo, todo cambió después de que se quedara dormida al interior del vehículo.

“Tenía detrás un niño y una madre y oí cómo la madre le daba el golpe al niño y se salieron del bus corriendo”, dijo la joven.

Algunos segundos después, Carolina evidenció algo raro en su cabello y por eso decidió revisarlo percatándose de que el niño se lo había cortado, algo que la hizo poner en shock.

“Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es que estoy soñando”, dijo.

La historia se ha hecho tan viral que el video acumula más de cinco millones de reproducciones. - Foto: Getty Images

Tras el insólito suceso, la tiktoker decidió irse a la peluquería para arreglarse el cabello y que quedaría parejo, aunque estando en el lugar advirtió que después de esta situación no tendrá hijos.

“Mi niño no, mi niño no. Yo no voy a tener niños después de esto”, manifestó entre risas.

El video se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales y ya acumula más de 5 millones de reproducciones y más de 600.000 reproducciones. Además, algunos usuarios han aprovechado los comentarios para aconsejarle a la mujer que tenga hijos a pesar de lo sucedido.

“El video más anticonceptivo del mundo”, “Me hacen eso y me da un ataque”, “Es que hay madres que con tal de que las dejen tranquilas les darían hasta el alma. ¿Qué hacía un niño con unas tijeras en el bus?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

@carolynnna Escuchame como es de fuerte? Y la señora que no dice nada???? En fin siganme y a veriguen el final de esta triste historia ig/: carolynmoura ♬ Elevator Music - Bohoman

La despidieron y se vengó de su jefe de la ‘peor’ forma. ¿Qué hizo? “Es absolutamente cruel”

Según comentó la 'tiktoker', a nadie más de su equipo habían despedido. - Foto: Fotogramas / 00: 03 (imagen 1) - 00: 18 (imagen 2) / Gone but NEVER forgotten / TikTok @the.marchie

Una mujer se volvió viral en las redes sociales, luego de que compartiera cómo se había ‘vengado’ del jefe por haber prescindido de sus servicios. Su ‘originalidad’ llevó a que el video, tendencia en los últimos días, acumule en este momento más de cinco millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Así que me despidieron y el viernes fue mi último día. Fui la única integrante de mi equipo que fue despedida”, comenzó explicando quién en TikTok se identifica como @the.marchie. La mujer, con casi 550.000 seguidores, reconoció que no había tomado de la ‘mejor’ manera su salida e hizo sentir su molestia, pero no verbalmente.

En su lugar, decidió colocar pequeñas fotos suyas por toda la oficina, cada una con un mensaje diferente en una pequeña ‘burbuja de conversación’. Según admitió, empleó esa ‘venganza’ para “demostrar que nunca me iré”. Posteriormente, sus ahora excompañeros le comentaron que por su culpa se la habían pasado ‘todo el día’ intentando encontrar cada fotografía.

Sin poder contener su reacción, @the.marchie confesó que su plan no había terminado ahí. “La mejor parte es que enumeré todas esas fotos, pero me salté números. Nunca pienses que los encontrarán todos”, señaló. La ola de comentarios le siguió a su particular video y hubo quienes compartieron lo que, en su opinión, ella podía hacer en otros escenarios.