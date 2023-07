La Antártida en crisis: desaparición sin precedentes de hielo marino del tamaño de un país.

Tradicionalmente, hacia finales de febrero, el hielo marino antártico llega a sus niveles más bajos debido al verano del continente. Sin embargo, este año ha sido diferente. El hielo marino no ha vuelto a acumularse en los niveles esperados y se encuentra en los niveles más bajos registrados en los últimos 45 años.

Foto aérea tomada en enero de 2021 por el British Antarctic Survey que muestra una grieta masiva en la plataforma de hielo Brunt en la Antártida (British Antarctic Survey via AP) | Foto: AP

El glaciólogo aseguró que el sistema ha experimentado cambios significativos y que hablar de las probabilidades anteriores puede no ser útil en esta situación.

Los científicos tratan de encontrar las causas