La fidelidad de una gata que acompañó a su amo incluso hasta el ataúd

Una triste historia sucedió en Costa Rica cuando el pasado martes -27 de junio- murió un hombre de 66 años a causa de una enfermedad terminal, sin embargo, lo más triste del fallecimiento fue la escena en la que el hombre estaba siendo velado en el ataúd, mientras su mascota se quedaba junto a él, a pesar de que su amo ya estuviera sin vida.

La propia familia del hombre fallecido fue la que se encargó de dar a conocer la historia por medio de las fotos en las que se ve a la gata observando a su amo a través del pequeño vidrio del ataúd y quedándose encima del féretro, demostrando la lealtad que sentía por su dueño. Sin duda, una escena que llena de nostalgia y demuestra la fidelidad que pueden sentir los animales con sus amos.

“Se la pasa cerca del altar como si supiera que ahí está la foto y que le vamos a rezar, estamos preocupados por aquello que no quiera comer; pero sí, está tranquila, solo quiere acostarse en medio del altar”, manifestó Jennifer Sojo, hija del hombre fallecido, a los medios locales de su país.

Según cuenta la hija del fallecido, ‘Nucita’, nombre que lleva la gata, fue inseparable de su papá desde el mismo momento en el que animal nació, por lo que compartieron casi 12 años juntos, en los que este hombre cuidó y acompañó a la gatita como a una integrante más de su familia.

“Él la trataba como una bebé, se preocupaba, aunque no estuviera en la casa, siempre estaba al pendiente de ella, dormían juntos y aún en medio de su enfermedad estaban muy unidos”, contó Jennifer en diálogo con ‘La Teja’, un medio de comunicación del país centroamericano.

Incluso, cuenta Jennifer que en algún momento su papá estuvo tan enfermo que no podía comer y la gata tampoco comía mientras lo acompañaba. Y solamente cuando el hombre volvió a recuperar las fuerzas para alimentarse, su mascota volvió a comer. Mostrando que acompañaba a su amo en cada momento.

Lamentablemente, su amo ya no estará más y será un momento difícil para el animal, que tendrá que acostumbrarse a que no volverá a ver al hombre fallecido. No obstante, la imagen de fidelidad de la gata conmovió a familiares, amigos y a cientos de personas a través de las redes sociales.

Conmovedor video: la reacción de un hombre tras reencontrarse con su mascota que había sido raptada

La relación entre una mascota y su dueño es forjada día a día, los animales se van convirtiendo en parte de la rutina misma de una familia, así como miembro de ella, por lo que el momento en el que estos faltan suele ser doloroso para sus seres queridos y se inicia una desesperada búsqueda o un pequeño funeral, en caso de ser necesario.

Un hombre en sus redes sociales, identificado como Abel Morpaz (@abelmorpazz), publicó un video en el que muestra el reencuentro con su mascota Doki, según indica, hace aproximadamente un año se lo habían robado y, aunque pensó que tras todo el tiempo que había pasado no lo iba a reconocer, no fue así.

“Después que me robaron a mi perrito, lo encontré a un año, pensé que no he iba a reconocer”, afirmó Abel en su video, y aunque no indicó cómo había hecho para encontrarlo, sí mostró el camino que tomó y su encuentro. En el video se nota como el hombre va en su motocicleta por una vía rural hasta que encuentra una casa y desde el primer momento comienza a llamar a Doki.

En las imágenes se ve como el hombre se va acercando mientras sale la mascota y comienza a ladrar, sin embargo, paralelamente también empieza a mover la cola de felicidad, por lo que sus ladridos no son de amenaza; hasta que llega el momento en el que ambos se abrazan y Doki comienza a llorar mientras su antiguo dueño lo acaricia y le soba la cabecita.

La tierna reacción de ambos ha dejado conmovidos a los usuarios de internet. “como llora de felicidad por verte”, “duele verlo cómo expresa sus sentimientos”, “parece que le contara por todo lo que pasó, pobrecita”, son algunos de los comentarios.