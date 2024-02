Lanzan pintura a la novia en plena boda y acusan a su suegra del ‘ataque’

El hombre nació en una familia adinerada de Sonora, en México mientras que su novia era una mujer de estrato medio que no era muy bienvenida por la familia del novio, de hecho, sus parientes habían soñado con que el hombre se casara con una mujer con amplios recursos financieros.

Ya que la mujer no era adinerada, pero estaba perdidamente enamorada del novio, su familia comenzó a dudar de su romance y pensó que la novia tenía un interés particular en la fortuna del hombre y su familia.

La mujer, llamada Alexandra, fue rechazada por la familia de su novio desde el principio de la relación. Según una publicación de Reddit, la mujer era nada menos que un ‘amor’. “Lo que he oído es que ella es una persona encantadora y que no lastimaría a nadie”, decía la publicación.

Decidida a demostrar que no era más que una “cazafortunas”, ignoró las constantes quejas del lado de la familia de su pareja. Pero las cosas dieron un giro inesperado cuando anunciaron su compromiso.

Las nupcias estaban programadas para el 18 de febrero, pero cuando finalmente llegó el gran día, la familia del novio se negó a asistir. Pero el hecho de que no aparecieran no significaba que no iban a montar una escena.