Lo último: régimen de Ortega libera a doce sacerdotes del cautiverio

En la lista de religiosos proporcionada por el gobierno de Daniel Ortega, no figura, sin embargo , el obispo católico de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, acusado de conspiración y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel en febrero pasado.

El documento no explica por qué el obispo Álvarez no figura en la lista de sacerdotes excarcelados por el gobierno de Nicaragua, que durante el último año clausuró al menos siete radioemisoras y cinco universidades vinculadas a la Iglesia católica, además de prohibir las procesiones y festividades religiosas masivas.

Foto: Getty Images

