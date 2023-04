Madeleine McCann: familia revela el ‘error’ que pudo costar la desaparición de su hija

- Foto: Facebook / Official Find Madeleine Campaign

- Foto: Facebook / Official Find Madeleine Campaign

A casi 16 años desde la noche en que no se volvió a saber nada de Madeleine McCann, una niña que disfrutaba de unas vacaciones con sus papás en Portugal; siguen conociéndose detalles sobre el caso. Desde que la familia perdió su rastro, empezó una búsqueda exhaustiva que hasta ahora no ha llegado a resultados concluyentes.

La de la pequeña británica ha sido una de las desapariciones de mayor cobertura mediática, mientras tanto Kate como Gerry guardan la esperanza de que su hija continúe con vida. En medio de indagaciones sin ‘éxito’, la mamá de Madeleine reveló el detalle que explicaría, como una de sus hipótesis, por qué se perdió el rastro de la menor.

La noche en que comenzó su ‘pesadilla’, ella se encontraba cenando con su esposo y amigos en el restaurante Ocean Club, propiedad del mismo hotel donde se hospedaban, mientras sus hijos dormían. Sin embargo, la pareja hacía rondas cada media ahora para asegurarse que todo estuviera en orden, pero sobre las 10:00 p. m. del 3 de mayo de 2007 el mundo que conocían hasta entonces dio un giro ‘inesperado’.

¿Respuesta a la desaparición?

New York Post informó que para Kate, la respuesta a años de búsqueda podría explicarse en el libro de reservas de aquel restaurante. Según Robbyn Swan, coautora de Looking for Madeleine (Buscando a Madeleine), y quien participó en el documental de 2019 The Disappearance of Madeleine McCann, la madre británica se aferra a la idea de que un detalle pudo detonar la pérdida de la pequeña.

Para la mujer, el hecho de que en la reserva estuviera plasmado por qué solicitaron que su mesa tuviera la mejor vista a las habitaciones todas las noches es la clave. En un libro escrito por la propia Kate, en 2011, ella contó que la recepcionista pudo incluir esa ‘anotación’ sin ‘mala’ intención, pero dejando al descubierto que la pareja había viajado con sus hijos.

“Para mi horror, vi que sin duda con toda inocencia y simplemente para explicar por qué estaba rompiendo un poco las reglas, la recepcionista había agregado el motivo de nuestra solicitud”, escribió Kate en lo reseñado por New York Post. “Queríamos comer cerca de nuestros apartamentos, mientras dejábamos a nuestros niños pequeños solos allí y los revisábamos de forma intermitente”, añadió.

La familia inglesa apuntó (en el sitio web dedicado a ese caso), a un agente de Policía, quien creen que con sus afirmaciones entorpeció la búsqueda. “Si el público creyera que estamos involucrados en su desaparición, entonces la gente no estaría alerta a posibles pistas y es posible que no proporcione información relevante”, se lee en la página mencionada.

“La atención se centra ahora correctamente en la búsqueda de Madeleine y su (s) secuestrador (es). Estamos agradecidos por el trabajo continuo de la policía británica, alemana y portuguesa. Esperamos que con la ayuda del público, el trabajo duro y la diligencia podamos encontrar a los responsables de la desaparición de Madeline y llevarlos ante la justicia”, agregó la familia el 20 de septiembre del año pasado.

Se cierra capítulo con joven polaca

En los últimos días, se conocieron los resultados ADN que se practicó Julia Faustyna Wendell, joven de 21 años que afirmaba ser la menor perdida, y cuya insistencia en el caso la llevó a centrar parte de la agenda mediática. Los resultados no dejaron lugar a dudas: la adolescente es de origen polaco con “influencia” de Rusia y Lituania.

Así lo reveló la investigadora y acompañante de Wendell, Fia Johansson, quien descartó un posible vínculo con la familia británica, aunque aclaró que la historia era “mucho más compleja” y no se trataba de un intento por captar la atención.

La también médium confirmó que la polaca, quien se había trasladado a Estados Unidos, regresaría a suelo europeo para reunirse con su papá, antes de lo cual esperaba poder hacerle una entrevista.