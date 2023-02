“Mamá te ama”: perrita fue abandonada con dolorosa carta; estas fueron las razones

El refugio donde permanece la perrita asegura que no pudo acceder a fotografías para identificar a la dueña.

En Argentina, una perrita de 13 años fue abandonada a través de la ventana de un negocio y su futuro incierto ha conmovido a miles de personas. La historia fue compartida por la fundación Refugio Zaguates que ahora utiliza sus redes sociales, bien sea para intentar contactarse con la propietaria o para buscar un nuevo hogar donde pueda pasar los años que le resten.

Esa organización detalló hace seis días que la perrita se llama ‘Sofía’ y que, aunque desconoce las razones por las que fue abandonada, la reacción del animal denota tristeza. Por ello, urgió a unir esfuerzos para que esta mascota regrese a su casa original y se apoye a la dueña o llegue a un nuevo lugar donde la reciban y se comprometan con su cuidado.

“Nos destruyó el corazón esta historia, no sabemos cuál era la situación de la mujer, ni cómo vivió Sofi todos estos años, solo sabemos que está muy triste porque su mamá se fue. Todo lo que conoció durante su vida ya no está más y su mirada denota una tremenda tristeza inigualable (...). Queremos que consiga una familia que la ayude a sanar su alma, que no la deje caer”, dice en la publicación del refugio.

El animal fue dejado en la calle de Bulnes, en el barrio Palermo. El sitio donde permanece asegura que no pudo acceder a fotografías para identificar a la dueña, pero espera que compartiendo la fotografía de la perrita logre un reencuentro.

La canina había sido rescatada un 24 de diciembre y actualmente tiene 13 años. - Foto: Instagram @zaguatesrefugio

Esto exponía la carta

El animal fue encontrado junto a una carta con las razones de su abandono y una manta. En el texto, la propietaria de ‘Sofía’ confesó que esta era lo más “dulce y hermoso” que tenía, pero que desde hacía tres meses no podía comprarle la medicación y que eso le generaba un sentimiento de frustración, pues se quedó sin trabajo seis meses atrás.

“No puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Después los procesa porque le cuesta masticar. También aseguró que tiene una complicación médica y que en todos los lugares donde consultó le aconsejaron no operarla; no obstante, debe tomar dos gotas de un remedio cada 12 horas.

La mujer aseguró en su carta que se había quedado sin trabajo hace seis meses. - Foto: Instagram @zaguatesrefugio

Lo siguiente en la carta fue más especificaciones sobre los cuidados a tener con ‘Sofía’. Esta no es la primera vez que la canina enfrenta el desamparo y ausencia de un lugar estable, la propia mujer contó que decidió protegerla al encontrarla en una caja un 24 de diciembre, cuando era bebé. Además, dijo que le había enseñado a ser cariñosa, no tener miedo y a no morder.

“Hijita mía, mamá te ama muchísimo (...). Espero me sepan comprender (...). Te amo, Sofía. Mamá”, así concluyó el texto que conmovió a quienes conocieron la historia de la perrita y la separación a la que su dueña se vio obligada.

‘Sofía’ busca un nuevo hogar

La fundación que la acogió temporalmente instó a que quienes quieran ayudar se comuniquen con la cuenta de Instagram de la organización @zaguatesrefugio o @macuumedina.

En esa red social, cientos de internautas se solidarizaron con la causa y sugirieron ayudar a buscar a la autora de ese texto para que no tuviera que dejar a su mascota; algunos cuestionaron que hubiese decidido abandonar a la canina.

La dueña de la canina dijo en su texto que en los lugares que consultó le recomendaron no operarla (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Monty Rakusen

“Por favor busquemos a esa persona y ayudémoslas a seguir juntas”, “Hay que buscar a esa mujer y ayudarla y devolverle a Sofía, ella nunca la quiso dejar, ¡el amor que hay en esa carta! Debe estar tan triste como Sofi”, “Bajo ninguna circunstancia abandonaría a mi perro, sea cual sea mi situación. Pediría ayuda, trabajaría día y noche pero jamás podría ser una opción dejarlo”, “No la justifico pero se ve que la situación la desbordó. Ella también debe estar sufriendo”, señalan algunos de los comentarios.