Manuel Rocha: con mensajes de WhatsApp y un agente encubierto, el FBI logró probar que el ex embajador trabajaba realmente para Cuba

El lunes, fiscales federales informaron la captura de Víctor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, acusado de espiar para Cuba. Rocha, de 73 años, que según The Daily Mail, nació en Colombia, pero se crio en Nueva York, fue arrestado en Miami tras confesar a un agente encubierto ser un agente extranjero de ‘Grand Slam’ durante más de cuatro décadas.