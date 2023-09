María Corina Machado arremete contra el CNE por proponer postergar las elecciones primarias en Venezuela

Sobre el particular, se conoció la esperada respuesta por parte de una de las principales candidatas a dichas elecciones primarias; María Corina Machado, quien presentó su contundente posición ante la propuesta del órgano electoral , advirtiendo no estar de acuerdo con ello, y abogando porque las fechas previamente pactadas se respeten.

Frente al particular, la candidata, cabeza del movimiento Vente Venezuela, adujo que el Consejo Nacional Electoral no está en capacidad de alterar el calendario electoral previamente pactado, explicando la existencia de un reglamento que fue el que fijó el cronograma de la cita prevista para dentro de pocas semanas.

Así, en medio de una rueda de prensa, y con una posición vehemente, Machado afirmó que “el CNE no puede cambiar la fecha”, señalando incluso que la fecha fue una disposición de la Comisión Nacional de Primaria.

María Corina Machado dio el no rotundo a la propuesta del CNE y dijo que el CPN es capaz solo de llevar a cabo las elecciones. | Foto: Getty Images

Así, remitiendo la responsabilidad de los comicios al CNP, Machado restó importancia a lo dispuesto por el CNE, explicando que si ese órgano quiere apoyar el desarrolla de las elecciones estará bien, pero si no dese así, será el la Comisión de las Primarias quien se encargue del desarrollo de las votaciones.

¡La primaria no se posterga! 🗣️ @MariaCorinaYA : El CNE no puede cambiar la fecha, la fecha la fijó la @cnprimariave , hay un reglamento ya firmado. #HastaElFinal pic.twitter.com/9dHBPWTIjf

“Nada ni nadie nos va a detener”

María Corina Machado, firme competidora por la nominación de los sectores de oposición invitó a los electores a no dejar de votar, y por el contrario intentó alentar el ambiente electoral llamando a a que los venezolanos estén pendientes de sus puestos de votación, acudiendo en familia a la elección, y sirviendo de garantes de transparencia siendo vigías de los escrutinios.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El régimen también se pronunció

Tras la reacción aireada de la principal candidata de la oposición al a propuesta del CNE, también se han escuchado voces provenientes del gobierno Maduro, más precisamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, colectividad desde donde su vicepresidente, el ex ministro Diosdado Cabello, sentenció que ante la negativa de María Corina Machado, la respuesta sería sencilla, explicando que si no se hace bajo las condiciones del Consejo Nacional Electoral, las primarias no se realizan.