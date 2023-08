“Me van a quebrar”: la vez que Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador asesinado este miércoles, advirtió amenazas de Los Choneros

“Un dirigente bueno de Manabí recibió la visita de varios emisarios de alias Fito, para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a Los Choneros, me van a quebrar. Mi decisión fue continuar con la campaña electoral y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono que está domiciliado en Indonesia y que tiene el perfil y la foto de Fito”, advirtió en el programa Vis a Vis, de la periodista Janet Hinestroza.

Otro video subido por usuarios en redes sociales dejó ver cómo, pese a las intimidaciones, Fernando Villavicencio jamás dejó de denunciar a Los Choneros. De hecho, anunció la construcción de una nueva cárcel para ellos, para que estuvieran completamente aislados y no pudieran seguir delinquiendo.

A saber: alias Fito permanece recluido en la cárcel Regional de Guayaquil, dado que en 2011 fue condenado a 34 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico , y, sin embargo, ello no le impide seguir dedicándose a las rentas criminales, como lo denuncian los medios ecuatorianos.

“Aquí estoy yo, dando la cara. No les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero: ‘No les tengo miedo’. Ratifico mi planteamiento, de crear una cárcel especial, de altísima seguridad. Será una de las primeras obras que impulsaré, apenas asuma el mando, para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, donde estarán completamente aislados”, señaló Fernando Villavicencio otra ocasión en la que conversó con la prensa.