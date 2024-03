Milei toma drástica decisión contra la agencia de noticias oficial de Argentina Télam por ser “de propaganda kirchnerista”

Télam fue fundada por Juan Domingo Perón en 1945 para contrarrestar la información que difundían las agencias extranjeras de noticias en esa época y esta no es la primera vez que se intenta disminuir la influencia de la agencia, ya que a principios del Gobierno de Mauricio Macri, el entonces ministro de Cultura, Hernán Lombardi, despidió a 354 trabajadores que más tarde fueron reincorporados por orden de la Justicia y acabó costando al Estado cientos de millones de pesos en indemnizaciones.

Milei prohíbe el lenguaje inclusivo, ya no solo en el Ejército, sino en toda su administración

Una resolución publicada el viernes pasado en la página de Presidencia había anunciado idéntica medida en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados de esa cartera. “El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, no veo por qué tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión”, justificó Adorni al ser consultado sobre las razones de la decisión.