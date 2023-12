Murió en Estados Unidos Juanita Castro, hermana de Fidel Castro y opositora del régimen de Cuba

View this post on Instagram

“Sin duda, he sufrido más que el resto del exilio porque en ningún lado del estrecho de Florida me dan tregua y pocos son los que comprenden la paradoja de mi vida. Para los de Cuba soy una desertora porque me marché y denuncié al régimen instaurado. Para muchos en Miami soy persona non grata por ser la hermana de Fidel y Raúl”, precisó.