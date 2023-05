Mujer visitó a su papá en el cementerio y descubrió a una pareja viviendo en la tumba; guardaban hasta la moto

Con la llegada de las plataformas de interacción social, es posible saber sobre historias que ocurren en cualquier parte del mundo. Por lo general, estas narrativas se evidencian mediante videos que se convierten en tendencia, luego de que los internautas los comparten de manera masiva y también interactúan con ‘me gusta’ y comentarios.

Entre las redes sociales donde mayormente se viralizan los videos figuran Facebook y TikTok. Respecto a la segunda, se subió un fragmento que dejó a los espectadores si aliento, después de que se mostraron imágenes de la manera como una pareja de novios adaptó un mausoleo, en un cementerio, para vivir en este espacio sin problema alguno.

Todo se descubrió luego de que una mujer decidió visitar los restos de su padre en el cementerio de la Isla Cozumen, en el estado Quintana Roo de México. Sin embargo, al momento en el que llegó se sorprendió: encontró que la tumba de su padre se convirtió en el hogar de una pareja de novios.

Cementerio central de Bogotá. Los trabajadores del lugar aseguran ver durante las noches presencias como el Barón, un supuesto monje que custodia el cementerio. Imagen de referencia. Foto: Carlos Julio Martínez / Semana - Foto: .

Llevaban meses en el cementerio

Teniendo en cuenta los registros del clip, el cual fue subido en el perfil de TikTok del medio 24 horas Yucatán 8, la mujer hizo pública la denuncia en las plataformas digitales, ya que el tiempo de permanencia de la dupla no fue de unos días, sino de semanas continuas.

Al parecer, los novios vivían desde hace nueve meses en el cementerio, de modo que adaptaron todo a sus necesidades.

En ese orden de ideas, la pareja tenía una moto que la estacionaban en el cementerio, como si se tratase de un parqueadero público, al igual que “hasta tenían parrilla eléctrica para cocinar sus alimentos”, según el perfil del citado medio local.

Así guardaban la moto en el cementerio. - Foto: TikTok: 24horasyucatan8

De hecho, en imágenes se pudo observar que en varios huecos destinados para guardar los restos de un cadáver, la pareja puso elementos como ollas, ropa, chanclas, agua, botellas de agua, entre otros más.

En efecto, la mujer que descubrió esta apropiación indebida del espacio tuvo que pedir ayuda a las autoridades para que se diera el desalojo en el mausoleo.

La pareja de novios adoptó el espacio acorde a sus necesidades. - Foto: TikTok: 24horasyucatan8

Al tratarse de un contenido poco usual, los usuarios de las redes sociales aprovecharon para viralizarlo y expandirlo por cada rincón de internet. Inclusive, el pie de foto que acompañó la pieza audiovisual dice: “Vivían en el mausoleo de un panteón y hasta la moto metían”.

Como era de suponerse, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. Varios compartieron su punto de vista y entre los más relevantes se encuentran:

“Mala hija porque desde hace nueve meses no visitaba a su difunto”. “Mi amorcito y yo cuando nos independicemos, ja, ja, ja”. “Se pasa la gente”. “Mejor les hubiese cobrado renta”. “Lo hicieron para que no se sienta solo el difunto”. “Por eso es importante la preparación, para que si te casas no pases por estas cosas”. “Hubiera aprovechado y hacerles contrato de arrendamiento”. “Al menos ellos sí le hacían compañía al papá, ja, ja, ja”. “Esa parejita tienen nervios de acero, porque dormir en esos lugares sin pensar que un alma en pena los estarían viendo”, se lee en la popular red social china TikTok.

A continuación, el viral video que le está dando la vuelta al mundo y muestra la manera como la pareja de novios adaptó el mausoleo para vivir en el cementerio:

Video viral

Actualmente, los videos virales son de alto consumo por parte de los cibernautas. Para que un fragmento ingrese a esta categoría debe acumular significativas cantidades de reacciones. Por ejemplo, en el caso del video compartido anteriormente, ya cuenta con más de 1.600 comentarios, casi llega a los 100.000 ‘me gusta’ y, además, supera los dos millones de reproducciones.