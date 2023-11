Nayib Bukele sacó a relucir que su lucha contra las pandillas no afectó la economía, como esperaban expertos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en el que destaca que su lucha contra las pandillas en su país no afectó la economía, como le habían advertido especialistas en el tema.

“Hablaba con un representante de una multilateral grande, de las top 3 del mundo, y me decía cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas, ‘presidente usted tiene que tener cuidado, en algo adicional, a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo’”, dijo el mandatario.

“Y me decía la economía, decía ¿por qué? Porque queramos aceptarlo, o no, las pandillas son una economía oscura, pero son parte de la economía de entrada, si son 70.000 pandilleros, son 70.000 empleos. Son 70.000 empleos oscuros ilegales, pero son 70.000 empleos y hay 70.000 familias que dependen de esos 70.000 empleos, y ellos tienen una economía ilegal que se soporta de la venta de drogas, de armas, extorsión, homicidios, etc., pero también soportan una economía legal”, agregó.

Según explicó, así como gastaban en sus actividades delictivas, también compraban comida para sus familias, televisores, ropa, entretenimiento, internet, cable, facturas, además, soporta otra economía que sí es legal, que incluye empresas de seguridad, alarmas, cámaras, agentes de seguridad, etc.

“Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB del Salvador va a caer”, fue la advertencia que le hicieron a Bukele.

“Entonces yo le dije en ese momento, pues si tiene que caer un poco la economía, que caiga, pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas de la misma manera, que si a alguien le diagnosticaron cáncer. El tratamiento requiere cirugía, quimioterapia y le dicen, usted va a estar mal golpeado. Lo hago, sí, voy a estar débil. Voy a estar golpeado. Voy a tener una operación. Voy a estar con quimioterapia, pero voy a sacar ese cáncer de mi cuerpo para después poder recuperarse y vivir bien”, fue su respuesta.

“Pues así le iba a pasar a El Salvador. Íbamos a recibir el golpe económico de cortar la delincuencia, pero nos íbamos a sanar y luego íbamos a poder recuperarlo perdido y aún más, porque ya iban a ver los incentivos correctos puestos en la sociedad, porque el incentivo ya no estaba en el joven en robar o en matar, o en decir yo para qué voy a estudiar si puedo cobrar extorsión. Yo para qué voy a estudiar si puedo robar. Yo para qué voy a estudiar si puedo entrar a la pandilla y el joven que decía que estudiar no tenía sentido porque lo iban a asaltar, lo iban a hostigar, probablemente lo iban a matar por no querer pertenecer a la pandilla”, añadió.

“La señora que vendía verduras en el mercado, no tenía incentivo para crecer su negocio, porque si lo crecía le iban a incrementar la renta. Si alguien se compraba una motocicleta, ya en la comunidad o la colonia, ya le subía en la renta de la cuota, si se compraba un carrito, se la subían más. No había incentivos para lo correcto, todos los incentivos eran para lo incorrecto, entonces nosotros al eliminar las pandillas que estamos a punto de eliminar será pronto, pero ya están de operativizadas. Le dimos vuelta a los incentivos. Ahora robar, matar, ser miembro de una pandilla, lo lleva a la cárcel”, explicó.

Y según contó Bukele, el joven ahora ya no tiene incentivo para entrar a las pandillas. Yo no me imagino como van a poder reclutar, cómo van a hallar donde llegan a decir miren entre la pandilla. Ahora el joven tiene incentivo de estudiar, trabajar, esforzarse, salir adelante.

“Así que decidimos en ese momento, de acuerdo a los consejos que nos daban los multilaterales, enfrentar la delincuencia directamente, a pesar del costo económico que pudiera tener. Sorpresivamente, terminó el año 2022 y no cayó el PIB, más bien subió, no lo que hubiéramos querido, pero subió, no cayó y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco caía el PIB, más bien subió”, resaltó.

“Cuando alguien dice, ‘pero no subimos como hubiéramos querido’. Yo les digo bueno en primer lugar, subimos mucho más que los gobiernos anteriores, pero en segundo lugar, no solo subió, sino que no cayó. Eliminamos esa capa de la economía grande”, puntualizó.

