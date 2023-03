Nicolás Maduro confirma que implicados en desfalco a PDVSA hacían ‘orgías’ en mansiones y clubes de Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso el día de ayer, miércoles 30 de marzo, recuperar los recursos robados en el marco del escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) e invertirlos en programas sociales.

“Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo”, ha declarado, según ha recogido la cadena venezolana Globovisión.

En esta alocución que tuvo lugar en la Feria Nacional de Criabúfalos Caracas 2023, el mandatario venezolano aseguró que “apenas se han logrado capturar una parte de estas riquezas: mansiones por aquí y por allá, en el country club y más allá, mansiones donde hacían orgías, terrible”, dijo Maduro ante los asistentes.

“Habrá que encontrar todo eso y llegará el momento en que los involucrados digan toda la verdad bajo la ley y podamos mostrar estos bienes multimillonarios”, agregó Maduro.

También ha indicado que el objetivo es continuar dando golpes a las mafias y llegar a la totalidad de los incursos en los actos de corrupción, ya que “el resto, el grueso, lo tienen escondido, encaletados, lo ocultaron”. “Voy a actuar hasta la profundidad más grande como presidente”, ha prometido Maduro.

Por su parte en la reciente intervención del presidente Maduro, el mandatario señaló que recuperar los recursos robados tiene que ocurrir “más temprano que tarde”, ya que “es un compromiso” del Ejecutivo. También ha reiterado que “desde hace semanas” está “dirigiendo personalmente” con “paciencia, con mucha intuición y profundidad” la investigación.

“Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra República (...) Yo me indigno mucho, déjenme decirles, me indigno, casi que me llenó de ira, de rabia, frente a la corruptela, de gente que le dimos toda la confianza (...) y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles”, ha aseverado.

Por su parte el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el pasado sábado 26 de marzo de que hay 25 personas detenidas por la trama de corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras 11 con orden de captura.

Los sospechosos, funcionarios de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), captaban jóvenes para legitimar capitales “al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos”, ha subrayado Saab.

Los funcionarios se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de PDVSA en el denominado caso de la red PDVSA-Cripto.

Los implicados son 10 funcionarios, 11 empresarios, tres jueces y un alcalde, que están acusados de cargos de “apropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentarán cargos de traición a la patria”, dijo el fiscal general del país.

Entre los funcionarios detenidos destaca Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministros de PDVSA, quien aparece como jefe principal de la estructura de corrupción.

También están detenidos Joselit Camacho, superintendente nacional de criptoactivos, y Hugbel Rafael Roa, ex diputado de la AN que aprovechaba su condición de parlamentario para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban.

Tras las declaraciones del fiscal, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha declarado que el Gobierno está “dispuesto a seguir enfrentando la corrupción con los saldos que sean”.

“Son traidores a la Patria quienes se roban el dinero del pueblo para meterlo en su bolsillo, porque ese dinero debería ir para obras, para salud, educación, debería ser para atender a nuestro pueblo”, ha afirmado durante una intervención en la que ha señalado que las autoridades han dado “un paso al frente” para buscar a los presuntos criminales “donde se metan”.

