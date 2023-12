Nicolás Maduro se la juega toda: este domingo es el polémico referendo en Venezuela que busca desconocer a la Corte Internacional de Justicia

Venezuela celebra este domingo un referendo consultivo con el que el Gobierno busca fortalecer un centenario reclamo sobre este territorio rico en petróleo y bajo control de Guyana. “El Esequibo es nuestro”: consigna repetida en murales y canciones de cara a este proceso, al que están llamados a votar 20,7 millones de venezolanos, de una población de casi 30. La consulta, no vinculante, no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 km² está bajo la administración de Guyana y sus 125.000 habitantes no votan.