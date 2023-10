¿No es lo que esperaban? Joven revela por qué los colombianos se están regresando de Australia

¿Por qué algunos colombianos se estarían devolviendo?

Pese a las numerosas ventajas que muchos encuentran de radicarse en el extranjero, hay otros que, sin desmeritar lo aprendido y beneficios conseguidos afuera, recomiendan pensarlo dos veces previo a empacar maletas. Para numerosos ciudadanos, haber emprendido otro rumbo fue la mejor decisión tomada y otros no están tan seguros.

Previo a revelar las motivaciones, a su juicio, López reiteró que esa nación era “espectacular”; sin embargo, enfatizó en que las vivencias de cada viajero podían ser diferentes. Sin aludir a una generalización, no dudó en enlistar lo que podría resultar ‘decepcionante’ para algunos latinoamericanos.

“Cada persona tiene su historia propia; por ejemplo, muchas personas solamente vienen a aprender inglés, vivir la experiencia y ya está. Se devuelven porque quizá su plan no era hacer una vida acá; otros cuando simplemente el país no llenó sus expectativas, de pronto tenían una idea de Australia” diferente, apuntó el colombiano.

López agregó, como otra razón, quienes se regresaron “porque no aguantaron el voltaje. Salir del país no es nada fácil y mucha gente a veces la pasa muy mal. Los ahorros se acaban, no encuentran trabajo y lastimosamente la mayoría de colombianos venimos con muy poco inglés. En mi opinión, la falta de dinero e idioma hacen que la experiencia sea más difícil”.