“No le están diciendo la verdad”, exministro de Venezuela alertó a Petro sobre relaciones con Maduro y producción petrolera en Colombia

El exmiembro del gabinete de Hugo Chávez, Rafael Ramírez Carreño, habló con SEMANA y se despachó contra el presidente Nicolás Maduro, a quien culpa de la crisis económica y petrolera que afronta Venezuela.

Ramírez aseguró que en Venezuela no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión y no existe la vigencia de las leyes, una crítica que también salpica a Nicolás Maduro, a quien acusa de escoger a sus propios contrincantes en las próximas elecciones a la presidencia, unas elecciones en las que él será candidato.

El directivo de la filial de petróleos estatal aseguró que el Gobierno de Venezuela sancionó una ley, la llamada antibloqueo, que establece el secreto como norma para todas las actividades del Gobierno, de PDVSA, y que la crisis es producto de que el Gobierno ha desmontado todos los mecanismos legales de rendición de cuentas existentes en el país.

En la entrevista realizada por SEMANA, el exministro aprovechó para hablar sobre Colombia y el Gobierno de Gustavo Petro: “Yo pienso que el presidente Petro, y es mi recomendación, podría ser un elemento que garantizara en primera instancia el respeto de los derechos humanos en el país”, dijo.

Ramírez instó al presidente Petro a exigir el respeto a los derechos humanos, pues “debería exigir garantías políticas para que podamos retomar un camino político, un camino constitucional”.

El exministro aprovechó para hablar sobre Colombia y el Gobierno de Gustavo Petro. - Foto: Cortesía

También invitó al mandatario colombiano a informarse mejor sobre la situación en Venezuela: “Debe dejarse informar mejor sobre el tema de las sanciones. No es verdad que las sanciones sean las que han ocasionado la crisis humanitaria que hay en el país, no es verdad”, aseveró.

Respecto al petróleo, el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez aseguró que Colombia tiene petróleo y siempre les ha insistido a los ministros de gobiernos en Colombia que “administren bien esa reserva porque no tienen suficiente”.

“Es correcto lo del presidente Petro de diversificar su matriz energética”, dijo, y agregó que el mandatario “tiene que hacerlo, porque no es suficiente petróleo, no tiene suficiente gas y Colombia no es un país petrolero, es un país fundamentalmente agrícola, es decir, puede tener otra alternativa [a la] energética”.

El presidente siempre ha mostrado su intención de impulsar a Colombia hacia una economía que promueva las energías renovables. - Foto: Getty Images y Semana

El exdirectivo dijo que incluso se habían gestionado importantes proyectos con gobiernos pasados para la importación y exportación de petróleo, asegurando que no es verdad que las energías fósiles quedaron atrás. “No es verdad que existen energías alternativas al petróleo, no en este momento, puede haber energías complementarias al petróleo”, aseguró.

“Uno de los planes nuestros con Chávez y con Uribe, y con todos los presidentes de Colombia, no era poder enviar petróleo desde la Faja Petrolífera Orinoco, atravesando los llanos comunes hacia Colombia”, dijo.

Cabe recordar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido con fuerza sobre la construcción de la hoja de ruta de la transición energética, que ya algunos países en Europa tienen clara.

Sin embargo, expertos en la materia en el país advierten que Colombia no la tiene fácil, pues el sector de los hidrocarburos es uno de los que más genera riqueza para el país y debe existir un equilibrio entre la construcción de ese cambio sin que afecte la economía.

El exdirectivo de PDVSA culpó a Maduro de la crisis interna. - Foto: getty images

Por su parte, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), dice que es importante no detener la exploración y producción de hidrocarburos, porque es posible que el país pierda ingresos importantes, lo que podría tener un impacto negativo en la economía.

El exrepresentante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas acusó a Nicolás Maduro por la situación política y social que vive el país. Incluso lo desligó del chavismo, asegurando que el madurismo no va con las políticas del partido ni su ideología.

También invitó al presidente Gustavo Petro a “cuidarse” de lo que le digan sobre Venezuela, pues no todo es verdad.