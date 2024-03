“No soy el candidato de Maduro”: opositor venezolano Manuel Rosales denuncia guerra sucia

“Me han desatado una guerra por las redes, están gastando millones de dólares inventando, calumniando, difamando, que si yo soy el candidato de Maduro, que si negocié con Maduro, ¡que Dios me ampare y me favorezca! (de ser el candidato de Maduro)”, dijo Rosales durante un acto en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste) donde volvió a ser electo gobernador en 2021.

El dirigente de 71 años se inscribió a última hora con su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), luego de que el acceso a la plataforma automatizada fuera bloqueado a la profesora universitaria Corina Yoris, nominada por María Corina Machado , ganadora de primarias celebradas en octubre pasado y quien no pudo participar por una inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista.

“Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo, y yo le entrego la candidatura a quien quieran, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela, no dejen sin salida al pueblo de Venezuela”, se defendió Rosales.