Oposición en Venezuela señala que protegerá el anonimato de quienes acudan votar en las elecciones primarias

De cara las elecciones primarias con las que los sectores de oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela planean escoger su candidato único para competir contra el intento de reelección del dictador, este miércoles 8 de marzo, miembros de dichas colectividades aseguraron que trabajan en el diseño de estrategias que buscan cohibir la participación ciudadana a través del miedo.

Así, los partidos de oposición afirmaron que buscarán proteger la identidad de los votantes en las elecciones proyectadas para el mes de octubre, de cara a los comicios de 2024, cuando planean derrotar a Maduro Moros en las urnas.

En pro de ese objetivo, las organizaciones de oposición adelantaron este miércoles reuniones con miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); máxima autoridad electoral de Venezuela, evaluando mecanismos alternos de participación para dicha elección, advirtiendo que el órgano muchas veces ha sido señalado de estar permeado por el chavismo.

En ese sentido, los dirigentes han alzado voces para señalar que “los ciudadanos pueden estar tranquilos de que bajo ningún concepto, ningún escenario, ningún supuesto, va a estar comprometida su identidad”, afirmando que los partidos están comprometidos en encontrar alternativas para la seguridad de los votantes.

Quien gane las elecciones primarias de octubre seguramente se enfrentará a Maduro Moros en las elecciones presidenciales de 2024. - Foto: Getty Images / Carlos Becerra

“Queremos transmitir confianza y seguridad”, afirmó Jesús María Casal, miembro del equipo organizador de las justas electorales, en declaraciones recogidas por medios internacionales.

En ese sentido, el organizador de las votaciones precisó que la protección de la identidad es un compromiso que incluso ha sido establecido en su reglamento para las primarias.

De igual forma, y como medio para blindar el proceso de eventuales manos negras por parte del CNE, se ha establecido que dicho órgano se restringirá a la habilitación de los centros de votación, así como a actualizar el registro de personas habilitadas para votar.

Un punto clave para regresar la credibilidad de los votantes es garantizar la transparencia de los comicios. foto Diana Rey Melo - Foto: DIANA REY MELO

Sin embargo, así se ha establecido que las máquinas para votar no estarán manipuladas por ellos, sino que se buscará una administración alterna; no obstante, aún no se ha definido.

Según recogen medios internacionales, la ejecución y administración de las elecciones, se ha convertido en un tema central debido a la desconfianza y halo de corrupción que rodea al CNE desde comicios anteriores, recordando las justa en las que Maduro, años atrás, proclamó su reelección en unas elecciones marcadas por la parcialidad.

Otro hecho que según medios, como la Agencia AFP, que han marcado la desconfianza al CNE fue lo ocurrido con la empresa Smartmatic, encargada de las votaciones de 2017 para una Asamblea Constituyente, que denunció manipulación de los resultados.

A la lista de elecciones marcadas por el denunciado fraude, y que tampoco cuentan con el reconocimiento de la oposición, se encuentran las legislativas de 2020, lo que hace que el tema ‘democracia’ sea una utopía en Venezuela, y que se necesite hacer realidad en pro de devolver la confianza a sus ciudadanos.

Si bien para las elecciones primarias de octubre varios candidatos han confirmado su participación, una de las principales preocupaciones se cierne sobre la credibilidad.

De cara a dichas elecciones aparecen caras como las de Juan Guaidó, Henrique Capriles y la dirigente María Corina Machado.

María Corina Machado, una de las caras más opcionadas para las elecciones primarias. - Foto: AP

Según AFP, tanto el expresidente interino Guaidó, como el dos veces candidato presidencial Capriles tienen medidas vigentes que los inhabilitan para ejercer cargos públicos, no obstante confían en que eso pueda ser levantado en la mesa de diálogo que se adelanta con el oficialismo chavista en México, pese a que estas están congeladas.

*Con información de AFP.